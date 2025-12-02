Incident v diskoteki: v pretepu poškodovane tri osebe, 49-letni storilec v priporu

Murskosoboški policisti so v soboto ponoči zaradi pretepa posredovali v diskoteki M3 v Beltincih, kasneje pa so zaradi kršitve javnega reda in miru posredovali še v Splošni bolnišnici Murska Sobota. V pretepu so tri osebe utrpele lažje telesne poškodbe in pomoč poiskale v bolnišnici, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

V nabito polni diskoteki M3 v Beltincih je v soboto nastopil priljubljeni srbski pevec Dejan Matić. Še preden se je zabava dobro začela, je izbruhnil pretep, v katerega so bili udeleženi občani in uradne osebe (varnostniki). Tri osebe so utrpele lažje telesne poškodbe in zdravniško pomoč poiskale v bolnišnici, kjer je zaradi kršenja javnega reda in miru policija posredovala še enkrat.

Z zbiranjem obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo je policija ugotovila, da sta oba incidenta, tako v lokalu kot v bolnišnici, povezana. Ugotovili so, da so v oba vpletene tri osebe, s katerimi so policisti opravili razgovore in izvedli hišne preiskave.

49-letnik v priporu

49-letnemu storilcu, ki je grozil tudi z uporabo strelnega orožja, so policisti odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je zanj odredil pripor.

Kazenska ovadba za kaznivo dejanje napada na uradno osebo je bila podana tudi zoper ostala dva storilca, so sporočili s PU Murska Sobota.

Direktor varnostnega podjetja: varnostnika so napadli pripadniki romske skupnosti

O sobotnem incidentu je poročal tudi portal Sobotainfo. Direktor varnostnega podjetja BBR Security Domen Vivod je za omenjeni portal pojasnil, da so njihovega varnostnika napadli pripadniki romske skupnosti.

"Varnostnik je pristopil do njih in jih opozoril, da se umirijo in zabavajo, da je to prostor za zabavo in ne prostor za nadlegovanje drugih. Spravili so se nanj z žaljivkami in rahlim odrivanjem," je pojasnil Vivod. Varnostnik naj bi se nato umaknil pred vhod diskoteke, skupina moških pa mu je sledila. Po besedah Vivoda si je eden od njih nadel rokavice za napad, obložene z železnimi členki, drugi pa je imel v rokah steklenico, s katero je varnostnika udaril po glavi.

Vivod je za portal Sobotainfo povedal, da se je v bolnišnici, kamor so prepeljali poškodovanega varnostnika, zgodil še en incident. Po neuradnih informacijah naj bi ista skupina moških poskušala tam še enkrat obračunati z varnostnikom. V soboški bolnišnici so za Slovenske novice povedali, da so zdravili poškodovanega varnostnika in da so zaradi neprimernega vedenja posredovali policisti.

Neuradno naj bi šlo za Rome iz romskega naselja v Dolgi vasi pri Lendavi, glavni napadalec pa naj bi bil stari znanec policije.

Po incidentu je predsednik Foruma romskih svetnikov Darko Rudaš za omenjeni portal povedal, da vsako nasilje najostreje obsojajo in da morajo posamezniki odgovarjati za svoja dejanja. "Takšni dogodki ne bi smeli vplivati na poslabšanje dobrega sobivanja v Pomurju," je še dodal Rudaš.