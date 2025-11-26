Ob skorajšnji uveljavitvi Šutarjevega zakona se Novo mesto ne bo znašlo pod kamerami, je za STA dejal generalni direktor policije Damjan Petrič. Prvo varnostno tvegano območje bo odredil kmalu. Potrdil je, da bo novomeško PU začasno vodil Bor Jeglič. O bojaznih pred zlorabami novih pooblastil pa trdi, da "ni v naravi policista, da bi kršil zakon".

Šutarjev zakon, ki so ga poslanci sprejeli v začetku prejšnjega tedna, bo med drugim prinesel policiji nova pooblastila za vstop v stanovanje brez sodne odredbe z namenom zasega orožja. A generalni direktor policije Damjan Petrič je v pogovoru za STA izpostavil, da se je v razpravi o zakonu pokazalo, da je policija že imela tako možnost v izjemnih primerih, vendar to ni bilo samoumevno. Kot je dejal, lahko "na prste ene roke preštejem primere, ko smo tako pooblastilo izkoristili".

Ob tem pa tiste, ki jih skrbi, da bi policija tako pooblastilo zlorabila za neupravičene hišne preiskave, miri: "Ni v naravi policista, da bi kršil zakonodajo, ker potem bi bili slabši od storilcev, ki jih obravnavamo, samo da bi se skrili za uniformo. Tega ne smemo dopustiti in takšna slovenska policija v bistvu ni. Mislim, da smo neko tranzicijo že prehodili in dokazali, da smo zaupanja vreden partner," je dejal.

Poudaril je tudi varovalko v zakonu. Če bi bila odstopanja od zakonodaje, pa bi morali obvestiti tako njega kot direktorat za policijo in druge varnostne naloge, ki bdi nad policijskimi pooblastili, je še poudaril.

Bodo novomeške ulice kmalu pod kamerami?

Šutarjev zakon prinaša tudi možnost videonadzora ali racij na varnostno tveganih območjih. Ta na podlagi merljivih kazalnikov odredi direktor policije ali posamezne policijske uprave. Na vprašanje, kdaj bo izdal prvo tako odredbo, je dejal, da kmalu.

A to ne pomeni, da bodo novomeške ulice naenkrat pod kamerami. Prav tako ni nujno, da bo za takšno območje opredeljeno konkretno romsko naselje, saj ni nujno, da so kazniva dejanja izvršena v njih, ampak se po navadi izvajajo zunaj njih. "Razen, če ima policija podatek, da nekdo, ki v tem naselju živi, poseduje orožje," je navedel primer, ko bi lahko opredelili za tvegano območje tudi romsko naselje.

Tudi območje lokala, pred katerim je bil napaden Aleš Šutar, z izjemo tega dogodka, ne izkazuje, da bi bilo to območje številnih kaznivih dejanj. Zato je policija že zdaj bolj osredotočena na območja, kjer prihaja do njihove zgostitve, takšna so na primer nakupovalna središča.

PU Novo mesto bo vodil Bor Jeglič

Vodenje novomeške policijske uprave (PU) bo začasno prevzel aktualni pomočnik direktorja PU Ljubljana Bor Jeglič. Petrič ga osebno pozna, z njim je v preteklosti že sodeloval. Jeglič je vodil oddelek sektorja kriminalistične policije Ljubljana in delo v operativnih štabih. "In lahko povem, da so bile takrat naloge zgledno opravljene," je povedal Petrič.

Tudi zato ga v Novem mestu potrebuje prav zdaj, ko je tja napotenih več različnih enot, ki potrebujejo vodenje in koordinacijo. Hkrati bo decembra več javnih zbiranj in uporabe alkohola, s tem pa manj razsodnosti, posledično tudi uporabe orožja. "Vsi vemo, da so nekje običaji, da se dejansko orožje bolj uporablja, včasih ljudje zamenjajo tudi zvok petarde ali signalnega orožja ..." je Petrič naštel izzive. Tako bo to zahteven čas za policiste tudi v jugovzhodni Sloveniji. "In potrebujemo nekoga, ki bo dejansko znal povezati, odrejati in preverjati naloge vseh, ki so tam," je navedel prvi mož policije.