Policiste so v ponedeljek popoldne obvestili o ropu v eni izmed prodajaln na območju Most v Ljubljani. Ugotovili so, da je neznani storilec oškodovancu zagrozil z nevarnim predmetom in odtujil denar, nato pa peš pobegnil. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Storilec je visok okoli 180 centimetrov, suhe postave, temnozelenih oči, oblečen je bil v temnejša oblačila, na glavi je nosil masko z izrezom.

Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Ljubljana.