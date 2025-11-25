Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
25. 11. 2025,
13.57

Torek, 25. 11. 2025, 13.57

Neznanec oropal prodajalno v Mostah

A. P. K., STA

Storilec je visok okoli 180 centimetrov, suhe postave, temnozelenih oči, oblečen je bil v temnejša oblačila, na glavi je nosil masko z izrezom, so sporočili s policije.

Storilec je visok okoli 180 centimetrov, suhe postave, temnozelenih oči, oblečen je bil v temnejša oblačila, na glavi je nosil masko z izrezom, so sporočili s policije.

Foto: Gaja Hanuna

Policiste so v ponedeljek popoldne obvestili o ropu v eni izmed prodajaln na območju Most v Ljubljani. Ugotovili so, da je neznani storilec oškodovancu zagrozil z nevarnim predmetom in odtujil denar, nato pa peš pobegnil. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Storilec je visok okoli 180 centimetrov, suhe postave, temnozelenih oči, oblečen je bil v temnejša oblačila, na glavi je nosil masko z izrezom.

Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Ljubljana.

