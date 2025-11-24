Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
11.09

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Koper požar mladoletnik ogenj Istra pretep vandalizem policija

Ponedeljek, 24. 11. 2025, 11.09

1 ura, 25 minut

V slovenski Istri konec tedna več primerov vandalizma in nasilja

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
policija, policijski avto, slovenska policija | Medtem ko sta zaključevala postopek kraje skuterja, sta opazila, da se v bližini kadi. Pohitela sta proti izvoru dima in opazila, da gori ena od stojnic na tržnici. Z gasilnim aparatom iz svojega avtomobila sta ogenj pogasila. | Foto STA

Medtem ko sta zaključevala postopek kraje skuterja, sta opazila, da se v bližini kadi. Pohitela sta proti izvoru dima in opazila, da gori ena od stojnic na tržnici. Z gasilnim aparatom iz svojega avtomobila sta ogenj pogasila.

Foto: STA

Policisti so pretekli konec tedna v slovenski Istri obravnavali pet primerov nasilja in vandalizma. Skupina mladih je v petek z bencinom polila stojnico na koprski tržnici in jo zažgala. Na glavni koprski avtobusni postaji so v petek pretepli 17-letnika, v Izoli pa v nedeljo zjutraj 30-letnika. V Kopru je 18-letnik poskušal ukrasti skuter.

V Kopru je v petek nekaj minut po 19. uri domačin poklical policiste in jim povedal, da je na svojem dvorišču zalotil mladeniča, ki mu je hotel ukrasti moped. To mu je preprečil in ga zadržal do prihoda policistov. Šlo je za 18-letnika iz okolice Kopra z dvema pomočnikoma, ki pa sta pobegnila. Policista sta 18-letnika popisala in ga kazensko ovadila zaradi poskusa tatvine.

Med zaključevanjem postopka policista odhitela do tržnice in pogasila požar

Medtem ko sta zaključevala postopek, sta opazila, da se v bližini kadi. Pohitela sta proti izvoru dima in opazila, da gori ena od stojnic na tržnici. Z gasilnim aparatom iz svojega avtomobila sta ogenj pogasila. Skupaj z drugimi kolegi sta nato ugotovila, da se je pred požarom na tržnici družila skupina mladostnikov, ki so po stojnici polili bencin in zanetili ogenj. Če jih bodo odkrili, jih bodo kaznovali zaradi povzročitve splošne nevarnosti, so pojasnili na Policijski upravi Koper.

Prav tako v petek je na glavni avtobusni postaji v Kopru 17-letnega Koprčana obstopilo več fantov in ga napadlo. Neznanec naj bi ga z nekaj udarci podrl na tla, nato pa na tleh še nekajkrat brcnil in skupaj s kolegi zbežal. Napadalcev policisti še niso našli.

Pred gostinskim lokalom sta se prepirali dve skupini mladeničev, 30-letnika po posredovanju napadli

V nedeljo nekaj minut po 6. uri pa je 30-letni Izolan pred gostinskim lokalom v Izoli opazil dve skupini mladeničev, ki sta se glasno prepirali. Stopil je mednje in jih pozval, naj prenehajo, sicer bo poklical policijo. Štirje so ga napadli in ga z udarci zbili na tla. Ko so se razbežali, je poklical policiste, ki zdaj iščejo napadalce.

V Luciji so v soboto zvečer po izjavah očividcev mladoletniki v smetnjak z biološkimi odpadki pri zdravstvenem domu vrgli več petard ali raket, ki so povzročile požar. Pred prihodom policistov so se razbežali.

policija, Hrvaška, hrvaška policija
Novice Policista v Pulju pretepla slovenskega motorista
droge, policija, Trzin
Novice Na območju Trzina v hišni preiskavi zasegli večjo količino prepovedane droge #foto
Koper požar mladoletnik ogenj Istra pretep vandalizem policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.