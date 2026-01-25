Veličastna zmaga Slovenije, padla je Madžarska!

Slovenski rokometaši so se v petek dostojno upirali favoriziranim Švedom , danes pa so v glavnem delu evropskega prvenstva v švedskem Malmöju v sosedskem obračunu ugnali Madžarsko (35:32) in si izboljšala možnosti za napredovanje v polfinale, kamor potujeta dve najboljši ekipi iz obeh skupin. Slovence v torek čaka še obračun proti Hrvatom (18.00), v sredo pa se bodo srečali z Islandijo (15.30).

EP v rokometu 2026

Nedelja, 25. januar:

Slovenija, ki je v prvem delu evropskega prvenstva premagala Črni goro, Švico in Ferske otoke, je drugi del začela v petek s porazom proti domačinom in enim od favoritov za kolajne – Švedom. Danes so se izbranci selektorja Zormana v prvem polčasu spopada z Madžari mučili in na odmor odšli z dvema goloma zaostanka (15:17), na igrišče pa so se vrnili veliko bolj odločni, hitro izničili zaostanek in v 39. minuti tekme povedli z 20:19. Preobrat gre tudi na račun vratarja Jožeta Baznika, ki se je v drugem polčasu razigral.

Slovence po dvoboju z Madžari v Malmöju čakata še torkov obračun proti Hrvatom (18.00) in za konec dan kasneje še proti Islandiji (15.30).

V polfinale (30. januar) se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz vsake skupine, tretjeuvrščeni zasedbi pa bosta igrali za končno peto mesto (30. 1.). Finale in tekma za tretje mesto bosta 1. februarja. Vse omenjene tekme bodo v Herningu.

