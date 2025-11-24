Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
8.46

Osveženo pred

1 ura, 35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
policija droge konoplja

Ponedeljek, 24. 11. 2025, 8.46

1 ura, 35 minut

Na območju Trzina v hišni preiskavi zasegli večjo količino prepovedane droge #foto

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
droge, policija, Trzin | Policisti so med hišno preiskavo odkrili več kot 250 sadik, domnevno gre za prepovedano drogo konopljo. | Foto policija

Policisti so med hišno preiskavo odkrili več kot 250 sadik, domnevno gre za prepovedano drogo konopljo.

Foto: policija

Policisti Policijske postaje Domžale so pretekli vikend na območju Trzina, na podlagi odredbe sodišča, pri 43-letnem in 38-letnem osumljencu opravili hišno preiskavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami. Zasegli so več kot 250 sadik, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo.

V okviru preiskave so policisti odkrili in zasegli devet prirejenih prostorov za gojenje konoplje s pripadajočo opremo in več kot 250 sadik, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

droge, policija, Trzin | Foto: policija Foto: policija

Zasežene predmete so policisti zavarovali in jih poslali v nadaljnjo analizo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo na pristojno državno tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami podali kazensko ovadbo, so še sporočili s policije.

droge, policija, Trzin | Foto: policija Foto: policija

droge, policija, Trzin | Foto: policija Foto: policija

droga, zaseg, konoplja, predelava, gojenje, policija, Vrhnika
Novice Na veliko je gojil konopljo. Na Vrhniki zasegli 300 rastlin. #foto
konoplja, trava, droga
Novice Na območju Kozjega zasegli večjo količino konoplje #foto
droge, zaseg, Trzin, sadike, pripomočki
Novice Znova večji zaseg droge v okolici Ljubljane #foto
policija droge konoplja
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.