Na območju Trzina v hišni preiskavi zasegli večjo količino prepovedane droge #foto

Policisti Policijske postaje Domžale so pretekli vikend na območju Trzina, na podlagi odredbe sodišča, pri 43-letnem in 38-letnem osumljencu opravili hišno preiskavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami. Zasegli so več kot 250 sadik, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo.

V okviru preiskave so policisti odkrili in zasegli devet prirejenih prostorov za gojenje konoplje s pripadajočo opremo in več kot 250 sadik, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Foto: policija

Zasežene predmete so policisti zavarovali in jih poslali v nadaljnjo analizo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo na pristojno državno tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami podali kazensko ovadbo, so še sporočili s policije.

Foto: policija

Foto: policija