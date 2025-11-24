Ponedeljek, 24. 11. 2025, 8.46
1 ura, 35 minut
Na območju Trzina v hišni preiskavi zasegli večjo količino prepovedane droge #foto
Policisti Policijske postaje Domžale so pretekli vikend na območju Trzina, na podlagi odredbe sodišča, pri 43-letnem in 38-letnem osumljencu opravili hišno preiskavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami. Zasegli so več kot 250 sadik, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo.
V okviru preiskave so policisti odkrili in zasegli devet prirejenih prostorov za gojenje konoplje s pripadajočo opremo in več kot 250 sadik, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.
Zasežene predmete so policisti zavarovali in jih poslali v nadaljnjo analizo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo na pristojno državno tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami podali kazensko ovadbo, so še sporočili s policije.