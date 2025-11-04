Konec oktobra so iz elektro podjetja obvestili policiste Policijske postaje Šmarje pri Jelšah, da so v stavbi na območju Kozjega zaznali močno povečano porabo električne energije. Po zbiranju podatkov so ugotovili, da je 42-letni državljan Bosne in Hercegovine v omenjenem prostoru izvedel nepooblaščen priklop na električno omrežje. V zelo dobro prirejenem prostoru je nato gojil prepovedano drogo konopljo.

Foto: policija

Šmarski policisti so konec preteklega tedna opravili hišno preiskavo in v stanovanjsko poslovnem objektu našli in zasegli okoli 1.200 rastlin prepovedane droge konoplje, so zapisali na policiji.

Foto: policija

42-letnega državljana Bosne in Hercegovine so s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je po zaslišanju odredil pripor, so še sporočili s Policijske uprave Celje.