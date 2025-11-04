Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Šmarje pri Jelšah Celje konoplja droga električna energija Kozje

Na območju Kozjega zasegli večjo količino konoplje #foto

Šmarski policisti so konec preteklega tedna opravili hišno preiskavo in v stanovanjsko poslovnem objektu našli in zasegli okoli 1.200 rastlin prepovedane droge konoplje, so zapisali na policiji.

Šmarski policisti so konec preteklega tedna opravili hišno preiskavo in v stanovanjsko poslovnem objektu našli in zasegli okoli 1.200 rastlin prepovedane droge konoplje, so zapisali na policiji.

Konec oktobra so iz elektro podjetja obvestili policiste Policijske postaje Šmarje pri Jelšah, da so v stavbi na območju Kozjega zaznali močno povečano porabo električne energije. Po zbiranju podatkov so ugotovili, da je 42-letni državljan Bosne in Hercegovine v omenjenem prostoru izvedel nepooblaščen priklop na električno omrežje. V zelo dobro prirejenem prostoru je nato gojil prepovedano drogo konopljo.

Šmarski policisti so po obvestilu iz elektro podjetja takoj začeli z zbiranjem podatkov in ugotovili, da je 42-letni državljan Bosne in Hercegovine v omenjenem prostoru izvedel nepooblaščen priklop električnega vodnika pred števcem merilnega mesta, kjer je v prirejenem in izjemno dobro opremljenem prostoru gojil prepovedano drogo konopljo.

Šmarski policisti so konec preteklega tedna opravili hišno preiskavo in v stanovanjsko poslovnem objektu našli in zasegli okoli 1.200 rastlin prepovedane droge konoplje, so zapisali na policiji.

42-letnega državljana Bosne in Hercegovine so s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je po zaslišanju odredil pripor, so še sporočili s Policijske uprave Celje.

