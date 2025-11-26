Oven

Že zjutraj boste spet občutili manjšo krizo, saj že dolgo niste zadovoljni s svojim stanjem. Proti popoldnevu se boste z nekom resneje pogovorili in to vam bo vlilo novih moči ter upanje. Sprejeti pa boste morali tudi neko novo odločitev, ki bo močno vplivala na vaše počutje, saj boste morali popustiti.

Bik

Postavljeni boste pred izbiro, zato se boste znašli v dilemi. Pojavil se bo nek nov dejavnik, ki bo vplival na potek vašega vsakdana. Malce boste nemirni in nezadovoljstvo boste pokazali vsakemu, ki ga boste danes srečali. Pazite, da ne boste preveč obremenjevali s tem tudi drugih. Na položaj poglejte z vseh strani.

Dvojčka

Bodite danes pozorni na možnost prevar, predvsem na zasebnem področju. Hitro bi vas namreč lahko kdo zavedel in začeli bi dvomiti v vaše cilje, ki bi se lahko izkazali za nestvarne in nedosegljive. Bodite torej previdni in danes raje ne poslušajte nasvetov, tudi če bodo dobronamerni.

Rak

Danes boste proslavljali, saj boste končno poželi bogate sadove preteklega dela. S tem pa so se vam odprla nova vrata, stopili ste na pot sprememb in uspeha. Vsake toliko je potrebno kaj končati, da lahko začnemo znova. Zelo ste zadovoljni, saj obstaja velika možnost, da boste kmalu napredovali.

Lev

Finančno področje bo danes igralo pomembno vlogo. Možno je, da so vas padci močno prizadeli. V zadnjem času ste nagnjeni k črnogledosti. Nimate moči, da bi ohranili svoj običajni optimizem. Kmalu bo drugače in tudi v vaših mislih bo posijalo sonce. Vzemite si čas, nikamor se vam ne mudi.

Devica

Danes bo odličen dan, primeren bo tudi za urejanje finančnih zadev. Drugo polovico dneva boste več ali manj samo nakupovali, saj si želite novih stvari. Vsekakor pazite nase. Odnos z ljubljeno osebo ne bo ravno odličen, a boste do večera vsa nesoglasja že zgladili. Poskrbite za več gibanja.

Tehtnica

Začnite uporabljati svoj um in telo. Peš se odpravite v kino na ogled kakšnega filma. S kolesom se odpeljite v umetnostno galerijo in si oglejte skulpture. Kdo ve? Po poti bi lahko naleteli celo na novo romantično navezo. Vsekakor se odpravite na pot samozavestni, da vas bodo zagotovo opazili.

Škorpijon

Trenutno ste v krizi in vaše želje ali prizadevanja v razmerju so na dnu. Prestavite jih za nekaj časa. Vzemite življenje v svoje roke in videli boste, kako ste omejeni in kako se zadržujete. Določite vaš naslednji korak. A ne poskušajte preveč pritiskati naprej, da to ne bo zaustavilo vaše srčne izkušnje.

Strelec

Čas bo idealen za osebna in prijateljska razmerja. Odprto in pošteno boste delili čustva, interese in skrbi z drugimi. Videli boste povezave in možnosti, ki ste jih prej spregledali. Sedaj bo čas za komunikacijo in delitev vaših načrtov in sanj. Ob vsem skupaj pa boste spoznali tudi prav posebno osebo.

Kozorog

Ljudje so že utrujeni zaradi vašega neprestanega pritoževanja in kritiziranja. Čas je, da razmislite tudi o svojih napakah. Ne krivite vedno drugih za svoj neuspeh, saj veste, da ste tudi sami naredili marsikatero napako. Priznajte jih in se naučite iz njih potegniti le najboljše.

Vodnar

Preveč delate! To čivkajo že vrabci na drevesu. Izraz na obrazu imate utrujen, manjka vam veselja do vsakdanjih stvari. Skrajni čas je, da se umirite, drugače boste resno zboleli. Saj veste, da denar ni vse. Raje se posvetite drugim stvarem v življenju. Poiščite ravnovesje med vsem, kar počnete.

Ribi

Ponovno ste se znašli v vlogi žrtve. Poskušajte se izmotati iz tega in spoznajte, da morate življenje vzeti v svoje roke. S tem, da valite krivdo na druge, ne boste nikamor prišli. Konflikti na čustvenem področju bodo povzročali težave tako samskim kot vezanim. Najprej dobro premislite, kaj si želite.