Grozljiv prizor na pokopališču v Šibeniku: prebivalci v šoku #video

Prebivalci Šibenika so zgroženi nad dejanjem neznanca, ki se je z vozilom vozil po pokopališču. Incident so posnele tudi kamere. Posnetek je povzročil plaz odzivov zaradi očitnega nespoštovanja prostora, ki ima za mnoge poseben čustveni in simbolni pomen.

Posnetek, ki se je pojavil na družbenih omrežjih, prikazuje voznika zasebnega avtomobila, ki se pelje skozi ozke prehode pokopališča v Šibeniku in dobesedno manevrira med grobovi, kjer po besedah ​​prič ne more peljati niti mrliški voz, poroča Večerni list.

V podjetju Čempres, ki upravlja pokopališče, so sporočili, da so v preteklih letih na pokopališču videli različne neprimerne situacije, vendar menijo, da je ta primer še posebej vznemirjujoč. Kot je razvidno z videoposnetka, ki ga je podjetje objavilo na Facebooku, se je voznik premikal skozi izjemno ozke prehode in tvegal poškodbe nagrobnikov.