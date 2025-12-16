Zaradi požara v domu za ostarele v Tuzli pridržali nekdanjega direktorja

Zaradi požara v domu za ostarele v Tuzli na severovzhodu Bosne in Hercegovine, v katerem je novembra umrlo 17 ljudi, so danes pridržali direktorja doma Mirsada Bakalovića. Tožilstvo Bakaloviću, ki je kot direktor odstopil dan po požaru, očita neskrbno opravljanje funkcije, poročajo mediji v BiH.

Policija je danes po nalogu tožilstva poleg nekdanjega direktorja pridržala tudi vodjo službe za finance, računovodstvo in javna naročila v domu ter tesno sodelavko Bakalovića Zinaido Halilović-Razić, poroča sarajevski portal Klix.

Požar je v sedmem nadstropju doma za ostarele izbruhnil 4. novembra zvečer. V noči požara je umrlo 11 ljudi, ostale žrtve so umrle kasneje v bolnišnici. Večina je umrla za posledicami vdihavanja dima, še okoli 30 pa je bilo poškodovanih.

Požar je po ugotovitvah izvedencev izbruhnil zaradi kratkega stika na kablu radijskega sprejemnika v sobi enega od varovancev doma.