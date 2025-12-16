Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Torek,
16. 12. 2025,
15.51

Osveženo pred

44 minut

Torek, 16. 12. 2025, 15.51

44 minut

Zaradi požara v domu za ostarele v Tuzli pridržali nekdanjega direktorja

Avtorji:
A. Ž., STA

Tuzla dom upokojencev | Požar je v sedmem nadstropju doma za ostarele izbruhnil 4. novembra zvečer. V noči požara je umrlo 11 ljudi, ostale žrtve so umrle kasneje v bolnišnici. | Foto Guliverimage

Požar je v sedmem nadstropju doma za ostarele izbruhnil 4. novembra zvečer. V noči požara je umrlo 11 ljudi, ostale žrtve so umrle kasneje v bolnišnici.

Foto: Guliverimage

Zaradi požara v domu za ostarele v Tuzli na severovzhodu Bosne in Hercegovine, v katerem je novembra umrlo 17 ljudi, so danes pridržali direktorja doma Mirsada Bakalovića. Tožilstvo Bakaloviću, ki je kot direktor odstopil dan po požaru, očita neskrbno opravljanje funkcije, poročajo mediji v BiH.

Policija je danes po nalogu tožilstva poleg nekdanjega direktorja pridržala tudi vodjo službe za finance, računovodstvo in javna naročila v domu ter tesno sodelavko Bakalovića Zinaido Halilović-Razić, poroča sarajevski portal Klix.

Požar je v sedmem nadstropju doma za ostarele izbruhnil 4. novembra zvečer. V noči požara je umrlo 11 ljudi, ostale žrtve so umrle kasneje v bolnišnici. Večina je umrla za posledicami vdihavanja dima, še okoli 30 pa je bilo poškodovanih.

Požar je po ugotovitvah izvedencev izbruhnil zaradi kratkega stika na kablu radijskega sprejemnika v sobi enega od varovancev doma.

