V nedeljo je v skladiščnih prostorih podjetja Spar na Letališki cesti v Ljubljani izbruhnil obsežen požar. Žrtev oziroma poškodovanih med 40 takrat prisotnimi zaposlenimi k sreči ni bilo. Z ognjenimi zublji se je borilo skoraj 380 gasilcev ob pomoči skoraj stotih gasilskih vozil. Ogenj so pogasili, a je nastala velika materialna škoda.

"Trenutno še nimamo informacij, ne o vzroku požara ne o oceni in sanaciji škode. Takoj, ko bomo lahko, vas bomo o tem obvestili," je navedla Lea Cimperman Acman, vodja odnosov z javnostmi v Sparu.

Dodaja, da so vse Sparove trgovine odprte in delujejo nemoteno. Če bo morda kakšen izdelek trenutno nedostopen, kupce prosijo za razumevanje.

"Vsi izdelki, ki so trenutno na policah, so varni. Izdelke, ki so bili v skladišču, kjer je prišlo do požara, smo takoj izločili iz prometa, in noben izdelek, ki je bil kakorkoli izpostavljen požaru, dimu ali gašenju, ne bo prišel na prodajne police," je poudarila Cimperman Acman.

Trenutno pristojni ocenjujejo škodo in izvajajo sanacijske ukrepe za varno delovanje preostalih delov skladišča.

V družbi so v začetku leta v sklopu skladiščnega kompleksa ob Letališki cesti začeli širiti skladišče za sveže izdelke, s čimer bodo pridobili 20 tisoč kvadratnih metrov površin. Ogenj tega dela po njihovih navedbah ni dosegel, navaja STA.