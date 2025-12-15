Drama v Arizoni: Lakersi z Dončićem trepetali, James odločil noro tekmo

Košarkarji Los Angeles Lakers so v noči na ponedeljek po pravi drami in zapravljenem vodstvu z 20 točkami naskoka na koncu s 116:114 premagali Phoenix Suns. Srečanje v Arizoni je s črte prostih metov tri sekunde pred koncem odločil LeBron James. Luka Dončić je bil z 29 točkami in šestimi asistencami prvi strelec tekme, a ni imel svojega strelskega dne, iz igre je metal 7/25, za 3 2/14. Obračun v Phoenixu ni navdušil s predstavama obeh ekip, a so Jezerniki prišli do pomembne 18. zmage v sezoni.

Phoenix Suns : Los Angeles Lakers 114:116 Strelci: Booker 27 (7 as., 0/5 za 3), Williams 20, Brooks 18 (4/7 za 3), Allen 13; Dončić 29 (6 as.), James 26, Ayton 20 (13 sk.), Hayes 12 (9 sk.)

Učinek Luke Dončića: 29 točk (5/11 za 2, 2/14 za 3, 13/14 prosti meti), 3 skoki, 6 asistenc, 1 ukr. žoga, 6 izg. žog v 38:12

Zadnje tri minute tekme:

Skoraj triurna drama v Arizoni je postregla z verjetno eno najbolj nenavadnih in posebnih tekem Los Angeles Lakersov v tej sezoni. Jezerniki so se za zlata vredno 18. zmago v tej sezoni pošteno namučili, četudi niso imeli svojega dne in so grešili ter žoge zapravljali kot po tekočem traku, pa so bili na koncu vendarle srečnejši od tekmeca. Ko je 8:40 pred koncem Jake LaRavia po hudem mrku Phoenixa in med drugim delnem izidu 24:0 za Lakerse zabil za vodstvo 99:79, je delovalo, da bo Lakersom vendarle steklo, a je sledil preobrat in dramatična končnica, v kateri je zmago gostom s črte prostih metov po nespametni osebni napaki Devina Bookerja tri sekunde pred koncem priboril LeBron James.

"Šel sem na črto prostih metov in zaupal v rutino in stvari, ki jih počnem že celo moje življenje. Zame ni bilo nič drugače kot sicer, pomembno je bilo, da opravim svoje. Moja ekipa računa name, na Luko, na AR-ja in naša naloga je, da gremo na parket in opravimo svoje," je bil po zmagi zadovoljen James.

Vrhunci tekme:

Odsotnost Reavesa, vrnitev Bookerja

Lakersom je pred obračunom s Phoenixom največ skrbi povzročala poškodba Austina Reavesa, ki bo zaradi težav z levo mečno mišico manjkal vsaj teden dni. Jezerniki na obračunu s Phoenixom niso navdušili, nasprotno, obračun v Mortgage Matchup Centru je bil vse prej kot reklama za košarko in ligo NBA, a je zasedba JJ Redicka dokazala, da tudi ob težavah in napakah v igri lahko doda novo kljukico na svojem repertoarju tekem.

Tako Lakersi kot Phoenixi so sicer upali, da bodo ta konec tedna v Los Angelesu, kjer se ekipe borijo za naslov v pokalnem tekmovanju, a sta obe zasedbi izpadli v četrtfinalu, za "tolažbo" pa je Lakersom zdaj uspelo priti do nove zmage, s katerim so se Phoenixu oddolžili za poraz 1. decembra. Sunsom ni pomagala niti vrnitev Bookerja, ki se je vrnil po treh tekmah odsotnosti, zobe je stisnil tudi Dillon Brooks, ki je z LeBronom Jamesom bil poseben boj, na koncu pa srečanje po dveh prejetih tehničnih napakah tekmo končal predčasno. Pri Phoenixu sta sicer manjkala Jalen Green in Isaiah Livers, pri Lakersih pa je bil poleg Reavesa na stranskem tiru Maxi Kleber. Lakersi so zdaj pri izkupičku 18-7, Sunsi pa 14-12.

Luka Dončić je bil prvi strelec tekme. Foto: Guliverimage

Luka Dončić je bil na koncu z 29 točkami prvi strelec svoje ekipe, a tako kot celotna zasedba ni imel svojega dne, zadel je le dve trojki iz 14 poskusov, izgubil je šest žog, skupno so jih Jezerniki zapravili kar 21, zadeli so le sedem trojk iz 37 poskusov, a kljub temu prišli do uspeha.

Obračun, ki ni navdušil

Trener Redick je ob težavah in odstonosti Austina Reavesa že prej srečanjem sporočil, da bo ob njegovi poškodbi preizkusil različne začetne peterke in možnosti. Poleg Luke Dončića so tako srečanje odprli še James, Rui Hachimura, Marcus Smart in Deandre Ayton, ki je do zdaj svoje najboljše predstave v karieri kazal ravno v dresu Phoenixa, ravno pa je z zabijanjem na alley-oop odprl tekmo. Že po manj kot minuti in pol igre je tehnično napako prejel Brooks, ki že tako ali tako velja za problematičnega, potem ko se je prerival z Jamesom.

Po košu Aytona je nato po dveh minutah igre gostujoča zasedba povedla z 9:2. Dončić je s črte prostih metov zatem zadel za 13:6. Uvodna prednost Lakersov se je nato dokončno stopila 3:25 pred koncem prve četrtine, ko je Royce O'Neale dosegel trojko za izenačenje na 26:26, po minuti odmora pa je nato isti košarkar z novo trojko dve minuti kasneje poskrbel za prvo vodstvo Phoenixa na tekmi (31:29).

James je bil v prvih dvanajstih minutah povsem razglašen, izgubil je kar pet žog, skupno pa so jih Lakersi zapravili kar osem. Na račun napak gostov je Phoenix prvo četrtino dobil s 36:31. Dončić je v prvi četrtini igral dobrih deset minut in dosegel deset točk, a je imel težave pri metu za tri točke, saj je dosegel le enega izmed petih poskusov.

LeBron James je že v prvi četrtini izgubil pet žog. Foto: Guliverimage

Dončić in James skupaj izgubila kar enajst žog

Redick je na začetku druge četrtine poskusil nekoliko spremeniti potek dogajanja in je v igro poslal Jarreda Vanderbilta, a brez učinka, saj je prednost Phoenixa po dobrih dveh minutah igre po trojki Jamareeja Bouyee narasla na 43:35. Kljub napakam v igri in številnim slabim potezam so Lakersi držali stik z gostitelji, po košu Dončića so se gostje slabih šest minut pred koncem prvega polčasa približali na 49:50. Ravno dovolj pa so storili tudi v zaključku prvega polčasa, ko je minuto pred koncem druge četrtine trojko za 59:62 zadel Hachimura, po dveh nespametnih osebnih napakah Phoenixa, med drugim tudi četrti osebni napaki Brooksa, pa je James s črte prostih metov ob izteku druge četrtine trikrat zadel za 62:62.

Lakersi so v prvem polčasu izgubili kar 13 žog, njihovo povprečje v celoti pa znaša 15,5. Kar enajst sta jih skupaj izgubila Dončić (5) in James (6), so pa Lakersi v prvih dveh četrtinah skok dobili s kar 30:14, je pa imel Phoenix kar deset asistenc več (19:9) in skoraj 60-odstotni izkupiček meta iz igre. Dončić je prvi polčas končal pri 17 točkah, a je bil zaradi dogajanja na parketu, razumljivo, precej nejevoljen.

James povsem izgubil živce, mrk Phoenixa

Takoj na začetku druge četrtine je zavrelo na relaciji James - Brooks, ki sta bila pravi boj že vse od prve sekunde. Brooks je namreč ob posredovanju Jamesa v obrambi ob prekinitvi igre žogo frcnil proti Jamesu, ki je nato imel dovolj in skočil proti Brooksu, povedal nekaj krepkih sodniku, 40-letni James pa si je za to prislužil tudi tehnično napako.

LEBRON JAMES WANTS ALL THE SMOKE WITH DILLON BROOKS pic.twitter.com/zqtQ2Bb0W5 — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) December 15, 2025

Obračun v Arizoni je še naprej stregel s precej slabo reklamo za košarko z obeh strani, v rahli prednosti pa so bili še naprej Sunsi. Med drugim sta ekipi s črte za tri točke metali 1/20, od tega Lakersi 1/12. Dončić je s črte prostih metov, ki jo obiskoval kar pogosto, izid 2:48 pred koncem tretje četrtine izenačil na 77:77, že v naslednjem napadu pa je po asistenci Jaka LaRavie Jaxson Hayes zabijanju dodal še prosti met za vodstvo gostov z 80:77. Ravno ob koncu tretje četrtine je edino trojko katere koli izmed ekip v tretjem delu dosegel Gabe Vincent in poskrbel za najvišjo prednost Lakersov na srečanju do tedaj (86:77). Phoenix namreč kar zadnjih pet minut in pol v drugem delu tretje četrtine ni dosegel točke, Jezerniki pa so z delnim izidom 15:0 prešli v vodstvo.

Ob košu Jamesa na začetku zadnje četrtine so gostje prvič na srečanju povedli z dvomestno razliko (88:77). Več kot osemminutni mrk brez koša iz igre in 13 zaporednih zgrešenih poskusov iz igre Sunsov so bili voda na mlin za igro Lakersov, ki so po trojki Jamesa 9:30 pred koncem pobegnili na 95:77. Skupno je Lakersom uspel niz kar 24:0.

Phoenix našel recept za vrnitev iz -20

Ob vodstvu Lakersov s 102:89 je nato znova zavrelo, tokrat sta si v lase v boju pod košem skočila Ayton in Mark Williams, oba pa sta si prislužila tehnični napaki. Sunsi so se 5:22 pred koncem po prostih metih Bookerja približali na 93:102, a so Lakersi odgovorili s štirimi zaporednimi točkami. Štiri minute in pol pred koncem je Dončića zadel trojko za vodstvo s 109:95, ob tem sarkastično ob sicer slabem metu "proslavil" uspešen met z dvigom rok, a je Phoenix še enkrat pritisnil in drama se je šele začela. Minuto in pol pred koncem je Brooks zadel za približanje na 106:111, 57 sekund pred koncem pa je trojko za 109:111 zadel še Collin Gillespie, čeprav so imeli Lakersi pred tem že prednost 20 točk. Po minuti odmora je nato 40 sekund pred koncem uspešen prodor s košem kronal James (113:109). Sledila je nova minuta odmora, tokrat na zahtevo domače zasedbe.

YOU CAN'T SCRIPT THIS ANY BETTER.



Dillon Brooks gives the Suns the lead.

Dillon Brooks chest bumps LeBron.

Dillon Brooks gets ejected. pic.twitter.com/yAM6EchBV3 — NBA Memes (@NBAMemes) December 15, 2025

29 sekund pred koncem je bil nato s črte prostih metov dvakrat uspešen Grayson Allen. Ob napadu Lakersov je zatem poskus Smarta blokiral Ryan Dunn, s trojko v polprotinapadu je ob norenju domačih gledalcev za Phoenix poskušal Booker, a bil nenatančen, vendar so Sunsi prišli do skoka v napadu, po katerem je Brooks 12 sekund pred koncem zadel trojko za vodstvo s 114:113. V dveh minutah in pol je Phoenixu tako uspel niz 17:2. Po novem "soočenju" je bil nato izključen Brooks, ki je prejel drugo tehnično napako. S črte prostih metov je bil pri Lakersih nenatančen James, zatem pa so imeli gostje še žogo s strani. Redick je sicer po tekmi dejal, da bi moral prosti met ob tehnični napaki izvajati Slovenec.

Med Brooksom in Jamesom se je ves čas iskrilo. Foto: Reuters

A nič ne de, tri sekunde pred koncem je zatem Booker pri poskusu Jamesa pri bolj ali manj poskusu iz obupa za tri točke storil osebno napako. Pri Phoenixu so zahtevali ogled videoposnetka, po minuti odmora pa je odločitev sodnikov o treh prostih metov obveljala. 40-letni Američan je nato prvi poskus zgrešil, druga dva pa zadel za vodstvo s 115:114. Phoenix nato ni uspel priti do meta, Gillespie je nato storil še prekršek nad Smartom, ki je z enim zadetim prostim metom potrdil zmago Lakersov s 116:114.

Poleg Dončića so bili pri Lakersih dvomestni še James s 26 točkami, a je ob tem izgubil osem žog. Odlično partijo je prikazal Ayton, ki je proti svoji nekdanji ekipi dosegel 20 točk, iz igre je metal 10/11, ujel je še 13 odbitih žog. Hayes je 12 točkam dodal devet skokov. Za Phoenix je povratnik Booker prispeval 27 točk, 20 jih je dodal Williams, 18 pa izključeni Brooks. Lakersi so imeli sicer na koncu veliko prevlado v skoku (64:43), imeli so na voljo 43 prostih metov, zadeli so jih 33, na drugi strani jih je Phoenix zadel 21 v 25 poskusih.

Naslednja preizkušnja Lakerse čaka v noči na petek, ko bodo ob 3.00 po slovenskem času gostovali pri Utah Jazz.

Milwaukee Bucks so izgubili 16. v sezoni. Foto: Reuters

Košarkarji Brooklyn Nets so s 127:82 premagali Milwaukee Bucks, katerih izkupiček brez Giannisa Antetokounmpa se je poslabšal na 2-8, ob tem pa je Milwaukee izgubil sedmo zaporedno tekkmo v gosteh. Brooklyn je že prvo četrtino dobil s 37:25, ob koncu tretje četrtine pa je prednost že znašala 99:71. Kar devet članov Brooklyna je doseglo dvomestno število točk, dosegli so 19 trojk, Egor Dëmin je dosegel 17 točk. Gary Trent Jr. je za Milwaukee prispeval 20 točk.

Charlotte Hornets so po podaljšku s 119:111 premagali Cleveland Cavaliers. Pet sekund pred koncem rednega dela je trojko za podaljšek zadel član Charlotta Brandon Miller, Cleveland pa nato v dodatnem času sploh ni dosegel koša. Kon Knueppel je za Charlotte prispeval 29 točk, Darius Garland je za Cleveland prispeval 26 točk in devet asistenc.

BRANDON MILLER SENDS IT TO OVERTIME WITH THE LATE TRIPLE 🔥



5 extra minutes in Hornets-Cavs on NBA League Pass! pic.twitter.com/zmtWrSHgly — NBA (@NBA) December 14, 2025

Atlanta Hawks nadaljuje z odličnimi predstavami na medsebojnih srečanjih s Philadelphio 76ers, saj so dobili še sedmo zaporedno medsebojno tekmo in so brez poraza na tovrstnih obračunih vse od 8. decembra 2023. Quentin Grimes je minuto pred koncem s trojko Philadelphio približal na 117:118, po zgrešenih poskusih na obeh straneh pa je nato zmago Atlante s črte prostih metov potrdil Nickeil Alexander-Walker. Onyeka Okongwu je za Hawkse dosegel 20 točk in 15 skokov, pri Philadelphii je prednjačil Paul George s 35 točkami (7/10 za 3).

Minnesota Timberwolves je prišla do svoje sedme zmage na zadnjih osmih tekmah, kljub temu da so igrali brez prvega zvezdnika Anthonyja Edwardsa in tudi Mika Conleyja. Minnesota je s 117:103 premagala Sacramento Kings, Julius Randle je ob zmagi dosegel 24 tok in devet skokov.

Portland Trail Blazers so s 136:131 premagali Golden State Warriors. Kar 70 točk sta za zmago Portlanda, oba po 35, prispevala Jerami Grant (7/13 za 3) in Shaedon Sharpe (5/7 za 3). Golden Statu pa ni pomagalo niti 48 točk in 12 trojk Stephena Curryja.

Liga NBA, 14. december

Lestvici

