Težave pri Lakersih, Luka Dončić ostaja brez "brata"

V noči na nedeljo bosta v ligi NBA odigrani le dve tekmi. Obe bosta odigrani v Las Vegasu, odločali pa bosta o finalistih pokala lige NBA. Najprej se bosta v spopadu moštev iz vzhodne konference spopadla Orlando in New York, nato pa se bosta v ''zahodnem'' polfinalu udarila Oklahoma City in San Antonio. Luka Dončić bo z Jezerniki znova na delu v noči na ponedeljek, ko bo gostoval v Phoenixu. Lakersi se bodo v Arizono odpravili oslabljeni, saj bo zaradi poškodbe mečne mišice manjkal drugi najboljši strelec Austin Reaves. Američan, ki se odlično razume z Dončićem, tako da se večkrat označujeta kar za "brata", bo odsoten najmanj teden dni.

V noči na nedeljo bosta znana finalista pokalnega tekmovanja v ligi NBA. To je šele tretja izvedba tekmovanja, katerega zaključni dvoboji potekajo v Las Vegasu. Na seznamu zmagovalcev se bo izpisalo sveže ime, saj se prejšnja zmagovalca, LA Lakers (2023) in Milwaukee (2024) nista uvrstila med štiri najboljše.

Jezerniki so v četrtfinalu pokala lige NBA doživeli prepričljiv domač poraz proti San Antoniu. Spurse čaka v polfinalu najtežji možni oreh. Opravka bodo imeli z najbolj vročo ekipo sezone lige NBA, ki je dobila kar 24 od uvodnih 25 tekem, in je tako suverena, da bi lahko izboljšala številne rekorde, hkrati pa se v zgodovino lige NBA vpisala kot najbolj dominantna in prepričljiva zasedba v ligi NBA.

Wembanyama se vrača na parket

Francoski orjak Victor Wembanyama bo zaigral prvič po slabem mesecu dni. Foto: Reuters Košarkarski sladokusci bodo z zanimanjem spremljali razplet srečanja s San Antoniom, za katerega bo prvič po 15. novembru zaigral tudi Victor Wembanyama. Bi lahko francoski orjak prevesel jeziček na tehtnici v korist San Antonia? V obdobju, ko ni mogel pomagati soigralcem, so Spursi nadaljevali z izjemnimi rezultati. Na zadnjih 12 tekmah so se razveselili devetih zmag. Tokrat bodo skušali prekrižati načrte OKC, ki se želi zapisati v zgodovino kot prva ekipa, ki bi osvojila pokal lige NBA kot aktualni prvak tekmovanja.

Oklahoma je bila blizu lovoriki že lani, ko je v finalu izgubila proti Milwaukeeju. Thunder so favoriti. V tej sezoni imajo z naskokom najboljšo obrambo v ligi, prvi strelec Shai Gilgeous-Alexander pa dosega veličastne številke, čeprav pravilom zaradi visoke prednosti svojega moštva v zadnji četrtini sploh ne stopi več na parket. Tako dober je v tej sezoni Oklahoma City.

V drugem polfinalu pokala lige NBA se bosta, začetek dvoboja bo ob 23.30 po slovenskem času, spoprijela kluba vzhodne konference Orlando in New York.

Jezerniki brez drugega najboljšega strelca

Austin Reaves ne bo združil moči z Luko Dončićem vsaj na dveh tekmah. Foto: Guliverimage Los Angeles Lakers bodo prihodnjič na delu v noči na ponedeljek, na drugi strani pa bo Phoenix. Jezerniki bodo oslabljeni, saj bodo pogrešali drugega najboljšega strelca Austina Reavesa. Američan si je poškodoval mečno mišico, z igrišč pa bo odsoten vsaj teden dni. Poškodba mu je ponagajala že na zadnjih dveh tekmah, na katerih je dosegal v povprečju zanj skromnih 13 točk, met iz igre pa je bil zgolj 28-odstoten.

Na zadnji tekmi je 27-letni Američan med srečanjem nekajkrat zašepal, za zdaj pa so iz kluba sporočili, kako bodo po enotedenski odsotnosti podali novo oceno o zdravstvenem stanju imenitnega strelca, ki je v tej sezoni navezal tesno prijateljstvo z Dončićem in z njim sestavlja enega najbolj vročih in udarnih dvojcev lige.

Luka Dončić je s 35 točkami na srečanje najboljši strelec lige NBA. Foto: Guliverimage

V tej sezoni na tekmo dosega 27,8 točke, 5,6 skoka in 6,7 asistence, iz igre pa meče 50-odstotno. Jezerniki imajo še vedno enega najboljših razmerij zmag in porazov na zahodu (17-7), v napadu pa bosta ob odsotnosti Reavesa prevzela odgovornost Dončić in mladostni veteran LeBron James.

Dončić ostaja tretji, Brown pridobil kar pet mest

Kar se tiče lestvice kandidatov za MVP igralca sezone, ki jo uradna stran tekmovanja osvežuje vsak teden, med najboljšimi štirimi ni prišlo do sprememb. Luka Dončić še vedno zaseda tretje mesto. Je prvi strelec tekmovanja (35 točk), na tekmo pa dodaja tudi 9,2 skoka in 9,1 asistence. Pri podajah je tako tretji asistent lige. Več kot 30 točk je dosegel na zadnjih osmih tekmah, velike rezerve pa ima tudi v metu za tri točke, kjer zadane vsak tretji met (33 odstotkov).

Jaylen Brown surges five spots into the Top 5 after three straight 30-point performances, while the top three holds firm for a third-straight week 👀



Read @Powell2dapeople’s Kia MVP Ladder for a full breakdown on the NBA App!



➡️ https://t.co/JVV7HZBRvA pic.twitter.com/xeLfkORwcp — NBA (@NBA) December 12, 2025

Na lestvici Kia MVP Ladder ostaja najboljši Nikola Jokić. Srbski zvezdnik Denverja daje na tekmo 29,5 točke, 12,3 skoka in 10,9 asistence ob 61,2-odstotnem metu iz igre. Na drugem mestu je Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander, ki dosega 32,8 točke, 4,7 skoka in 6,4 asistence, a bi bile lahko njegove številke še bolj razkošne, če ne bi večinoma preskočil zadnje četrtine, v katere OKC ponavadi vstopa že z ogromno prednostjo. Na zadnji tekmi je tako proti Sunsom v 28 minutah dosegel 27 točk.

Jaylen Brown je v izjemni formi. Foto: Reuters

Na četrtem mestu je Cade Cunningham (Detroit), tudi najvišje uvrščeni Američan (27,5 točke, 6,4 skoka in 9,3 asistence), za največji skok pa je poskrbel Jaylen Brown. Zvezdnik Bostona je z desetega skočil kar na peto mesto (29,2 točke, 6,1 skoka in 4,8 asistence). Na zadnjih šestih tekmah je njegovo povprečje 32 točk.

Liga NBA, 13. december

Lestvici

Preberite še: