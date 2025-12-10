Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
S. K.

Sreda,
10. 12. 2025,
18.22

Liga NBA Dallas Mavericks Dereck Lively II

Sreda, 10. 12. 2025, 18.22

29 minut

Dallas Mavericks

Konec sezone za Derecka Livelyja

S. K.

Dereck Lively II | EPSN poroča, da Dereck Lively končuje sezono v ligi NBA. | Foto Reuters

EPSN poroča, da Dereck Lively končuje sezono v ligi NBA.

Foto: Reuters

Center moštva Dallas Mavericks Dereck Lively II bo moral na operativni poseg na desni nogi, s katerim naj bi se dokončno znebil bolečin, ki ga mučijo že dlje časa, a to tudi pomeni, da bo zanj konec sezone, poroča ESPN. Na izhodnih vratih teksaškega kluba bi se lahko kmalu pojavil tudi Anthony Davis, ki utegne biti vroče ime v zimskem prestopnem roku luge NBA.

Los Angeles Lakers : Dallas Mavericks, Anthony Davis
Sportal Govorice o Dallasu in košarkarju, ki je zamenjal Dončića, vse glasnejše

Odlično obveščena novinarja ESPN Shams Charania in Tim MacMahon danes poročata, da bodo Mavericksi do konca sezone izgubili pomembnega visokega igralca Dereka Livelyja, ki pa je v tej sezoni zaradi težav z očitno kronično poškodbo noge odigral le sedem tekem. Enaindvajsetletni center naj bi odšel na operativni poseg, s katerim bi dokončno rešili njegove težave. Opomogel naj bi si popolnoma, a to pomeni, da v tej sezoni ne bo več stopil na parket.

Ob tem so vse glasnejše govorice, da naj bi Dallas pozimi zapustil Anthony Davis, še en visok košarkar, ki se je Mavericksom pridružil februarja letos kot del šokantne menjave z LA Lakersi za Luko Dončića. S to so se Mavericksi opekli, medtem ko Ljubljančan v Kaliforniji blesti, so se na njegov nekdanji klub zgrnili temni oblaki, zaradi česar so odpustili tudi generalnega direktorja Nica Harrisona.

Kaže, da se bodo zdaj Teksašani posvetili izgradnji nove ekipe okoli Cooperja Flagga, pomemben del te pa bi moral biti tudi Lively. Nad letošnjo sezono so, kot kaže, že obupali.

Luka Dončić
Sportal Pomemben večer za Dončića, v igri je veliko denarja
Liga NBA Liga NBA Dallas Mavericks Dereck Lively II
