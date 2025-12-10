Center moštva Dallas Mavericks Dereck Lively II bo moral na operativni poseg na desni nogi, s katerim naj bi se dokončno znebil bolečin, ki ga mučijo že dlje časa, a to tudi pomeni, da bo zanj konec sezone, poroča ESPN. Na izhodnih vratih teksaškega kluba bi se lahko kmalu pojavil tudi Anthony Davis, ki utegne biti vroče ime v zimskem prestopnem roku luge NBA.

Odlično obveščena novinarja ESPN Shams Charania in Tim MacMahon danes poročata, da bodo Mavericksi do konca sezone izgubili pomembnega visokega igralca Dereka Livelyja, ki pa je v tej sezoni zaradi težav z očitno kronično poškodbo noge odigral le sedem tekem. Enaindvajsetletni center naj bi odšel na operativni poseg, s katerim bi dokončno rešili njegove težave. Opomogel naj bi si popolnoma, a to pomeni, da v tej sezoni ne bo več stopil na parket.

Ob tem so vse glasnejše govorice, da naj bi Dallas pozimi zapustil Anthony Davis, še en visok košarkar, ki se je Mavericksom pridružil februarja letos kot del šokantne menjave z LA Lakersi za Luko Dončića. S to so se Mavericksi opekli, medtem ko Ljubljančan v Kaliforniji blesti, so se na njegov nekdanji klub zgrnili temni oblaki, zaradi česar so odpustili tudi generalnega direktorja Nica Harrisona.

Kaže, da se bodo zdaj Teksašani posvetili izgradnji nove ekipe okoli Cooperja Flagga, pomemben del te pa bi moral biti tudi Lively. Nad letošnjo sezono so, kot kaže, že obupali.

