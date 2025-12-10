Velik uspeh ukrajinskih morskih dronov #video

V Črnem morju je ukrajinski morski dron zadel tanker Dashan, plovilo, ki je del t. i. ruske flote ladij v senci in je pod mednarodnimi sankcijami, saj prevaža rusko nafto. Po prvih informacijah so tanker zadeli trije ukrajinski droni, odgovornost za napad pa je potrdila tudi Varnostna služba Ukrajine (SBU).

Ukrajinska varnostna služba (SBU) je sporočila, da so njihovi morski droni tipa Sea Baby v Črnem morju uspešno zadeli tanker, ki je prevažal rusko nafto. Šlo naj bi za skupno operacijo 13. glavnega direktorata vojaške protiobveščevalne službe SBU in ukrajinske mornarice.

Ukrajinski morski dron Sea baby Foto: Guliverimage V času napada je tanker pod zastavo afriške države Komori plul z izklopljenim transponderjem. Nahajal se je znotraj izključne ekonomske cone Ukrajine na poti do ruskega pristaniškega terminala Novorossiysk.

Plovilo pod sankcijami več držav

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba (GUR) je tanker Dashan že prej uvrstila na seznam ruske flote ladij v senci. Po poročanju ukrajinskih medijev je to že četrti napad na plovilo te kontroverzne flote v Črnem morju.

Plovilo je bilo pod sankcijami Evropske unije, Združenega kraljestva, Švice, Kanade, Avstralije in Nove Zelandije. Gre za tanker, zgrajen leta 2005, z nosilnostjo 165 tisoč ton, dolg je 274 in širok 50 metrov.

Ukrajinski mediji poročajo, da je takšen tanker vreden približno 25 milijonov evrov, prevaža pa lahko nafto, vredno tudi več kot 50 milijonov evrov.