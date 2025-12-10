Primož Roglič se v novo sezono, njegovo 11. na najvišji ravni profesionalnega kolesarstva, podaja drugače kot kadarkoli prej. Z nastopom na španski Vuelti, kjer ima že štiri skupne zmage in se spogleduje z rekordno peto, v primarnem planu. Kako gleda na vse večje rivalstvo znotraj ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe, na svoj tekmovalni koledar, vse večjo bližino konca kariere in iskanja rešitve za finančne težave svoje prve ekipe, novomeške Adrie Mobil?

"Rumeno majico imamo," je Primož Roglič hudomušno začel pogovor s slovenskimi novinarji, ki smo bili prisotni na medijskem dnevu ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe na Majorki. Seveda uradno ni mislil na prvo in drugo mesto svojih moštvenih kolegov na prihodnji izvedbi Dirke po Franciji, kjer bosta barve Rdečih bikov zastopala novinec v ekipi Remco Evenepoel in Florian Lipowitz, ampak na slovenske skakalce, ki nizajo zmage kot po tekočem traku. S tem je dobro razpoloženi Rogla dal vedeti, da očitno še vedno podrobno spremlja dogajanje v svojem prvem športu, napovedal pa je tudi obisk slovenskih športnikov na prihodnjih olimpijskih igrah v Italiji.

Štart na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja

Italija bo tudi prizorišče njegove uvodne dirke. Marca bo sezono začel na etapni dirki Tirenno–Adriatico, tej bo sledila Dirka po Baskiji, nato pa je načrt odprt vse do Vuelte, ki je na sporedu konec avgusta. To bo sploh prvič, da bo Vuelta, na kateri je zmagal že štirikrat, s peto skupno zmago pa bi se lahko vpisal v zgodovino kot absolutni rekorder Vuelte, v primarnem planu, saj je bila do zdaj vedno rezervna možnost, ko se Giro ali Tour nista izšla.

"Saj vsi vemo, kako je z načrti – treba se je znati prilagoditi"

Roglič je zatrdil, da je z načrtom, ki ga ne pošilja na Tour, največjo dirko na koledarju, zadovoljen, a vseeno dodaja: "Saj vsi vemo, kako je z načrti – treba se je znati prilagoditi. Glavna skrb je, da se na dirke ustrezno pripraviš, da lahko tekmuješ z najboljšimi in da si sposoben dirke zmagovati. Ko to izpolniš, ni velikih ovir in ti nihče ne more reči: 'Ti ne moreš tja ali tja.' Bomo videli," je pustil odprte možnosti 36-letni Zasavec, ki vstopa v 11. sezono na najvišji kolesarski ravni.

Zanimivo je, da bo to šele prva sezona po sedmih letih, ko na koledarju nima predvidenih dveh tritedenskih dirk. "Kot pravim, bomo videli. Začnimo s 'Tirenom' in Dirko po Baskiji, tam pa bomo že videli, kako bo šlo, kako bom deloval in kaj sledi. Saj je dokaj enostavno: če si dober, je fino tekmovati in biti na vseh Grand Tourih, če pa nisi preveč dober, pa ni ravno najprijetneje."

Zmaga na Touru pred Vuelto, želja po nastopu v Švici in (nekoč spet) dirki Po Sloveniji

Roglič je priznal, da bi v primeru, da bi lahko izbiral, najprej želel zmagati na Touru in potem na Vuelti. "Ampak o tem je lahko razpravljati. Dejstvo je, da v zadnjem obdobju nisem bil ravno v položaju, da bi lahko napovedoval, kje bomo zmagali. Ponavljam, najprej se pripravimo, štartajmo sezono, potem pa bomo videli, kam nas pelje."

Poleg rekordne pete skupne zmage na Vuelti bi Roglič lahko postal tudi prvi v zgodovini, ki bi zaokrožil komplet zmag na vseh sedmih največjih enotedenskih dirkah. Zmago na šestih že ima, manjka mu le še Dirka po Švici, ki pa bo letos prvič na sporedu v petdnevnem formatu. "Če v tem času ne bom vozil česa drugega, si želim biti tam. Upam, da bom," je dejal Roglič. Dirka bo na sporedu med 17. in 21. junijem, v istem terminu kot dirka Po Sloveniji, kamor se, kot je zatrdil, prej ko slej želi vrniti.

Prihod Evenepoela ga bo razbremenil

Roglič je spet zatrdil, da na prihod Remca Evenepoela – ta je bil na druženju z mediji deležen največ pozornosti – gleda pozitivno. "Super, vse v redu. Zame bo zaradi tega vse bolj sproščeno, saj na meni ni nobenega pritiska. Remco lahko odnese velik del pritiska. Zdaj sva skupaj preživela dva, tri dni, tako da se podrobno še ne poznava, na prvo žogo pa že lahko rečem, da je v redu fant."

Ne postavlja si okvirjev

Tudi s spremenjenim položajem v ekipi, ko v ospredje prihajajo druga imena, se Roglič, kot pravi, ne ukvarja preveč. "Seveda dobivaš drugačne poglede na kolesarstvo, po drugi strani pa sem še vedno tu, še vedno sem lačen narediti vse, da bom sposoben tekmovati z najboljšimi. Mislim, da moram imeti v glavi isto kot mladi, ki šele prihajajo: da si ne postavljam okvirjev. Z leti spoznaš, da te okvirji omejujejo. Treba je stopiti izven tega in biti svoboden ter narediti najboljše."

Rad bi pomagal Adrii Mobil, a ...

Najboljše si seveda želi tudi za svojo prvo ekipo, novomeško Adrio Mobil, ki se je po odhodu glavnega sponzorja znašla v nezavidljivem položaju. Potrdil je, da je bil del razprav o iskanju rešitve.

"Da, poskušali smo o marsičem razpravljati, a smo hitro prišli do odločitve – vsaj jaz sem rekel, da si, dokler sem profesionalni kolesar, tega žal ne morem privoščiti. Glede na to, kako želim delati stvari, bi, če posodim svoje ime, želel dati tudi svojo energijo, sodelovati pri vsem, voditi, imeti vpliv. Zdaj pa žal za to nimam časa. Že tako slalomiram med družino, kolesarstvom, fundacijo, trgovino … Morda kasneje. Bomo videli, kam me bo peljala pot. Trenutno smo do vratu zasedeni z dejavnostmi in si tega ne moremo predstavljati," je pojasnil.

Blizu konca kariere? "Dokler bom videl smisel in veselje, bom vztrajal."

Pri 36 letih je logično, da je Rogličeva kariera bližje koncu kot začetku. Na vprašanje, ali je tip človeka, ki bo že na začetku sezone napovedal, da je ta njegova zadnja – tako kot hokejist Anže Kopitar –, in se potem poslavljal na vsaki dirki, na kateri bo nastopil, je dejal, da bo odločitev najverjetneje padla iznenada.

"Kot se poznam, se bo to zgodilo čez noč – ali pa bo tako vsaj videti. Sicer pa bi najraje videl, če bi bil v tem športu še deset let," je dejal in se hkrati pošalil, da je na novinarski konferenci, kjer je šef ekipe Ralph Denk napovedal več presenečenj v smislu podaljšanja pogodb Lorenzu Finnu, Giuliu Pellizzariju in Florianu Lipowitzu, omenil tudi njegovo ime, a je na to čakal zaman. "Za zdaj ostaja, da imamo pogodbo (samo) še za prihodnjo sezono."

"Čakal in čakal sem na presenečenje, da bo kdo rekel: 'Rogla, nova pogodba.' Pa kar nič … Bomo videli. Kot sem rekel, najprej štartajmo, pojdimo na dirke in bomo videli. Dokler bom videl veselje in smisel, bom vztrajal," je napovedal Roglič, ki se trenutno najbolj veseli božičnih in novoletnih praznikov z družino, seveda pa ne bo pozabil na trening, tudi na višini na Tenerifu, kjer v osami najde svoj mir.