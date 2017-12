Foto: Reuters

… leta 1941 se je rodil znameniti škotski nogometni trener Alex Ferguson. Status nogometne legende si je prislužil v 26 letih na trenerskem stolčku angleškega Manchestra Uniteda (1985–2013), s katerim je v tem času osvojil 38 lovorik.

Med temi kar 13 naslovov prvaka angleške premier lige, pa pet pokalnih naslovov, dve kroni v evropski ligi prvakov … Leta 1999 mu je angleška kraljica podelila viteški naslov, odtlej je Sir Alex Ferguson. Upokojil se je po sezoni 2012/13.

Foto: Ana Kovač

Danes 43. rojstni dan praznuje tudi nekdanji slovenski nogometni reprezentant Amir Karić, član zlate generacije, ki si je v letih 2000 in 2002 priborila nastop na evropskem in svetovnem prvenstvu. V Bosni in Hercegovini rojeni branilec in vezist je profesionalno nogometno kariero začel v velenjskem Rudarju leta 1991, nogometno zgodbo pa sklenil leta 2013 v Malečniku.

Zgodilo se je še:

Leta 1973 so Nizozemca Johana Cruyfa izbrali za najboljšega nogometaša Evrope.

Leta 1994 je v prometni nesreči v bližini italijanskega mesta Chieti umrl kapetan ruske odbojkarske reprezentance Andrej Kuznecov. Star je bil 28 let.

Leta 2000 je slovenska maratonka Helena Javornik še petič zapored zmagala na silvestrskem teku na Dunaju. Dve leti pozneje je Javornikova spet zmagala, potem ko je v slovenskem dvoboju ugnala Jolando Čeplak in postavila nov rekord 5,4-kilometrske proge: 16:31.

Leta 2001 je slovenski jadralec Vasilij Žbogar zanesljivo zmagal na tradicionalni novoletni regati v jadralnem razredu laser na Hvaru.

Leta 2004 je slovenski nogometaš Nastja Čeh v Marbelli v Španiji nastopil na tekmovanju v izvajanju prostih strelov in osvojil četrto mesto. Mrežo je največkrat zatresel turški nogometaš Ugur Yildirim.

Leta 1961 je nogometna reprezentanca Senegala igrala proti Beninu na Slonokoščeni obali in izgubila z 2:3. To je bila sploh prva tekma senegalske izbrane vrste.

Rodili so se:

1941 – nekdanji škotski nogometni trener Alex Ferguson

1951 – nekdanji ameriški motociklist Kenny Roberts

1954 – nekdanji nemški dirkač in inženir Hermann Tilke

1973 – nekdanji slovenski nogometaš Amir Karić

1974 – brazilski dirkač Tony Kanaan

1995 – ameriška telovadka Gabby Douglas