V portugalskem obmorskem mestu Nazaré se zaradi slabosti in bruhanja zaradi onesnaženja morske vode zdravi več kot 100 ljudi, poroča portal Euronews. Plaža je bila zaradi onesnaženja morja v petek zaprta, nato pa ponovno odprta v soboto zvečer. Voda je bila onesnažena z odplakami, ki so bile v morje izpuščene zaradi "tehnične napake".

Najmanj 116 ljudi je potrebovalo bolnišnično zdravljenje po obisku portugalske plaže Nazaré v okrožju Leiria. Voda je bila onesnažena z odplakami, ki so bile v morje izpuščene zaradi "tehnične napake".

Po izjavi lokalne zdravstvene enote regije Leiria so do konca sobotnega popoldneva zdravniki pregledali 44 otrok in 26 odraslih s simptomi, kot so bruhanje, slabost ali driska. Župan Nazaréja Manuel Sequeira je potrdil, da so bili v bolnišnico s simptomi gastroenteritisa, slabosti in bruhanja sprejeti pretežno mladi.

Zapisi še niso povsem dokončni in enota za javno zdravje ULS regije Leiria še vedno preverja vse ugotovljene primere, je zapisano v isti izjavi.

Plažo zaprli za en dan

Prepoved kopanja na plaži Nazaré v okrožju Leiria je bila odrejena v petek, odpravljena pa v soboto zvečer, potem ko so analize, ki so jih opravile oblasti, pokazale, da je voda znova čista.

Plaža Nazaré je ena najbolj priljubljenih na zahodni obali Portugalske. Zaradi močnega valovanja je idealna za plavanje in deskanje.