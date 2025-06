Do fekalnega onesnaženja vode v Maximarketu je prišlo ob vzdrževalnih delih v poslopju, so danes za STA potrdili pri podjetju Mercator. Na rezultate analiz, ki jih izvajajo v tujini, še čakajo. Po neuradnih informacijah spletnega Dnevnika je vzrok onesnaženja vode sicer hladilna voda za gašenje morebitnega požara v poslopjih na Trgu republike.

Podjetje Mercator je sporočilo, da jim je z visoko verjetnostjo uspelo ugotoviti vzrok onesnaženja vode v Maximarketu, ki se je zgodilo med 11. in 12. aprilom. Za STA so danes potrdili, da naj bi se onesnaženje zgodilo ob vzdrževalnih delih v poslopju. Da bi ugotovitev potrdili, še čakajo rezultate analiz, ki jih izvajajo v tujini.

Neuradno: kriva hladilna voda za gašenje požara

Po neuradnih podatkih spletnega Dnevnika je vzrok onesnaženja vode sicer hladilna voda za gašenje morebitnega požara v poslopjih na Trgu republike. Gre za vodo, ki jo iz Ljubljanice črpajo v sistem za gašenje, na katerega so priklopljene štiri zgradbe na Ravnikarjevem trgu: stolpnici TR2 in TR3, Cankarjev dom in stavba, v kateri se nahaja Maximarket z gostinskimi in trgovskimi lokali, danes piše Dnevnik.

Pri NLB so za Dnevnik potrdili, da so lastniki stavb izvajalca vzdrževalnih del za sistem izbirali skupaj. Šlo naj bi za zunanjega izvajalca, ki svoje stranke obvešča o posegih v sistem in ukrepanju v času del, da se recimo voda, namenjena gašenju, ne bi pomešala s pitno.

Informacije, da se je onesnaženje zgodilo zaradi hladilne vode za gašenje, pri Mercatorju niso potrdili.

V ljubljanski veleblagovnici Maximarket so 12. aprila zaznali prebavne težave pri osebju, 15. aprila pa so med strankami in osebjem zaznali okužbo neznanega izvora. Takrat so obvestili upravljavca vodovoda Javno podjetje Voka Snaga in prepovedali uporabo vode v prehrambene namene. Na NIJZ so zabeležili 547 primerov obolenj. Policija je zaradi onesnaženja sprožila predkazenski postopek.