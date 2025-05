"Delamo vse, kar je mogoče, z vsemi mogočimi institucijami, da bi Maximarket v celoti čim prej odprli," je povedal Verdnik. Dodal je, da analize vode opravljajo vsak dan ali na tri dni, ob tem pa izvajajo vse ukrepe, ki jih predlagajo pristojni. "Če bi poznali vzrok, bi ga že zdavnaj odpravili," je poudaril.

Uporaba vode še ni sproščena, zato živilski obrati Čokoladni atelje Dobnik, Moji štruklji Maxi in Maxi Brunch Cafe, ki so priključeni na vodovodni sistem Maximarketa, ostajajo zaprti. Živilska trgovina Maximarket posluje v omejenem obsegu.

Zahtevajo odškodnino

Potrdil je, da so nekateri oškodovanci že vložili zahtevke za odškodnino, ampak s tem se ukvarja zavarovalnica, saj je podjetje odškodninsko zavarovano.

V ljubljanski veleblagovnici Maximarket so 12. aprila zaznali prebavne težave pri osebju, 15. aprila pa so so med strankami in osebjem zaznali okužbo neznanega izvora. Takrat so obvestili upravljavca vodovoda Javno podjetje Voka Snaga in prepovedali uporabo vode v prehrambne namene. Na NIJZ so zabeležili 547 primerov obolenj. Policija je zaradi onesnaženja sprožila predkazenski postopek.