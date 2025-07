Tajni sestanek v Alpah? Ta človek naj bi zamenjal Zelenskega.

Iz tiskovnega urada ruske zunanje obveščevalne službe (SVR) so sporočili, da so predstavniki Združenih držav Amerike in Velike Britanije na tajnem sestanku v Alpah z visokimi ukrajinskimi uradniki razpravljali o zamenjavi ukrajinskega predsednika Volodimirija Zelenskega. Ta je ključna za ponastavitev odnosov Kijeva z zahodnimi partnerji in za nadaljevanje pomoči Ukrajini v njenem konfliktu z Rusijo, so pojasnili v SVR.

Tajnega sestanka naj bi se udeležili vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak, vodja ukrajinske obveščevalne službe Kirilo Budanov in sedanji ukrajinski veleposlanik v Londonu Valerij Zalužni.

SVR še trdi, da so ameriški in britanski predstavniki objavili svojo odločitev o kandidaturi nekdanjega vrhovnega poveljnika ukrajinskih oboroženih sil za mesto predsednika Ukrajine, Jermak in Budanov pa sta se s tem predlogom strinjala. "Hkrati sta od Britancev in Američanov prejela obljubo, da bosta ohranila svoja sedanja položaja in da bodo njuni interesi upoštevani pri nadaljnjih kadrovskih spremembah," je še poročala ruska SVR.

Kirilo Budanov, vodja ukrajinske obveščevalne službe Foto: Reuters

Kot je poročal Politico, ameriški novinar Seymour Hersh trdi, da ZDA že nekaj mesecev razmišljajo o možnosti zamenjave Zelenskega z Zalužnim. Če Zelenski noče odstopiti, Hersh trdi, da bo prisiljen odstopiti.

Volodimir Zelenski in Valerij Zalužni Foto: Reuters

SVR trdi, da ta dogovor dodatno pojasnjuje ozadje v zvezi z nedavno sprejetim zakonom, ki je odpravil neodvisnost dveh ključnih vladnih institucij za boj proti korupciji – NABU in SAP. Poteza je na Zahodu naletela na ostro kritiko in sprožila proteste v Ukrajini, Zelenski pa je nato sporne spremembe umaknil.

Ukrajina: Gre za lažne informacije

"Informacije o domnevno tajnem srečanju ukrajinskih vojaških in vladnih uradnikov s predstavniki Združenih držav Amerike in Velike Britanije v Alpah so lažne in pomenijo začetek še ene subverzivne informacijske kampanje ruskih obveščevalnih služb proti Ukrajini," pa so sporočili iz Glavne obveščevalne agencije Ministrstva za obrambo Ukrajine.

"29. julija 2025 so ruske obveščevalne službe po ukazu Kremlja začele aktivno fazo še ene subverzivne informacijske kampanje, katere cilj je stabilnost Ukrajine v vojni," so še navedli v sporočilu.