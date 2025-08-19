Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

19. 8. 2025,
16.10

53 minut

Torek, 19. 8. 2025, 16.10

53 minut

Rektorji treh fakultet z Biotech Hills podpisali sporazum o sodelovanju

A. P. K., STA

"Pobuda Biotech Hills je izjemno pomembna za razvoj celotnega področja biotehnologije, saj bo povezovala tako akademsko sfero kot gospodarstvo in predvsem nudila pomoč pri razvoju novih majhnih biotehnoloških podjetij, ki se intenzivno razvijajo," je bil jasen Majdič.

Foto Nebojša Tejić/STA

"Pobuda Biotech Hills je izjemno pomembna za razvoj celotnega področja biotehnologije, saj bo povezovala tako akademsko sfero kot gospodarstvo in predvsem nudila pomoč pri razvoju novih majhnih biotehnoloških podjetij, ki se intenzivno razvijajo," je bil jasen Majdič.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Rektorji Univerz v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem so danes z vodstvom Zavoda Biotech Hills podpisali strateški sporazum o sodelovanju na farmacevtskem in biotehnološkem področju. Sporazum je namenjen povezovanju visokošolskega izobraževalnega sistema s farmacevtsko in biotehnološko industrijo, so poudarili podpisniki.

Biotehnologija je eno od vodilnih področij v svetu, ki se v zadnjih letih intenzivno razvija, tudi v Sloveniji. Farmacevtska industrija v Sloveniji že danes predstavlja več kot eno tretjino vsega izvoza, z novimi investicijami farmacevtskih podjetij pa se bo ta pomen še povečal, je pred podpisom poudaril rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič.

Dodal je, da investicije v državo v veliki meri prihajajo zaradi kadrov, ki jih vzgajajo na slovenskih univerzah. "Pobuda Biotech Hills je izjemno pomembna za razvoj celotnega področja biotehnologije, saj bo povezovala tako akademsko sfero kot gospodarstvo in predvsem nudila pomoč pri razvoju novih majhnih biotehnoloških podjetij, ki se intenzivno razvijajo," je bil jasen Majdič.

Na univerzah se trudijo, da v čim večji meri prisluhnejo potrebam industrije

Rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič je prepričan, da bo podpis sporazuma formaliziral že kar nekaj časa trajajoče intenzivne aktivnosti pri gradnji ekosistema na področju biofarmacevtskih tehnologij. Dodal je, da se na univerzah trudijo, da v čim večji meri prisluhnejo potrebam industrije. Pri tem je izpostavil, da bodo na univerzi v letošnjem študijskem letu začeli izvajati študijski program farmacija, v zadnjem letu pa so oblikovali nove študijske smeri na področju biokemije.

Sodelovanje je pozdravila tudi rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar. Dodala je, da primorska univerza sicer nima študijskega programa farmacije. "Vesela sem, da Biotech Hils razume širše povezovanje, razume področja, ki so tudi pomembna za razvoj farmacije in biotehnologije, ki pa jih na naši univerzi razvijamo," je dejala.

Postavili temelje za skupni biotehnološki preboj Slovenije

Predsednik sveta zavoda Biotech Hills Boštjan Čeh je medtem poudaril, da danes niso podpisali zgolj papirja, ampak so postavili temelje za skupni biotehnološki preboj Slovenije. "Zavezujemo se k hitrejšemu pretoku informacij, krepitvi raziskav in razvoju ter podpori mladim podjetniškim pobudam in internacionalizaciji slovenskega znanja," je dejal.

Izboljšanje prenosa zdravja iz akademskega okolja v industrijsko okolje in obratno je pozdravil tudi minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič. Znova je izpostavil novi zakon o visokem šolstvu, ki določa postopno zviševanje javnih sredstev za visoko šolstvo z zdajšnjih 0,6 odstotka BDP do 1,5 odstotka oz. najmanj odstotek za študijsko dejavnost od leta 2029.

Namestnik generalnega direktorja direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matej Skočir je medtem poudaril, da je sodelovanje med raziskovalci, univerzo, podjetji, investitorji in državo že obrodilo sadove.

