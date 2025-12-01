Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
1. 12. 2025,
21.18

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
bolnišnica pregled zdravje Donald Trump

Ponedeljek, 1. 12. 2025, 21.18

6 minut

Znani izvidi Trumpovega nepričakovanega obiska v bolnišnici

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Donald Trump | Zdravnik je zagotovil, da je splošno zdravstveno stanje ameriškega predsednika odlično. Po njegovih ocenah je predsednik še naprej sposoben slediti "zahtevnemu dnevnemu urniku brez omejitev". | Foto Reuters

Zdravnik je zagotovil, da je splošno zdravstveno stanje ameriškega predsednika odlično. Po njegovih ocenah je predsednik še naprej sposoben slediti "zahtevnemu dnevnemu urniku brez omejitev".

Foto: Reuters

Magnetna resonanca, ki jo je ameriški predsednik Donald Trump opravil oktobra med nepričakovanim obiskom v bolnišnici, je pokazala, da sta njegovo srce in ožilje v odličnem stanju, je danes sporočil Trumpov zdravnik po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

"Na splošno je njegov kardiovaskularni sistem v odličnem zdravstvenem stanju. Tudi slikanje trebuha je pokazalo povsem normalno stanje. Vsi glavni organi so videti zelo zdravi in dobro prekrvavljeni," je v sporočilu, ki ga je objavila Trumpova administracija, dejal zdravnik Bele hiše Sean Barbabella.

Pojasnil je še, da vse, kar so pregledali, deluje v mejah normale, predsednik pa nima niti akutnih niti kroničnih težav.

Opravili vrsto rutinskih pregledov 

Trumpa, ki je z 79 leti najstarejši predsednik ZDA ob izvolitvi, so sredi oktobra zdravstveno pregledali v vojaški bolnišnici Walter Reed na obrobju prestolnice Washington. Na pregledu je bil tri mesece po tem, ko je Bela hiša sporočila, da so zdravniki Trumpu diagnosticirali kronično, vendar nenevarno bolezen ožilja. Oktobrski obisk v bolnišnici je sprožil ugibanja o zdravstvenem stanju ameriškega predsednika.

Zdravnik Barbabella je tedaj pojasnil, da so opravili vrsto rutinskih pregledov, Trump pa je prejel tudi poživitveni odmerek posodobljenega cepiva proti covidu-19 in opravil redno letno cepljenje proti gripi.

Zagotovil je tudi, da je splošno zdravstveno stanje ameriškega predsednika odlično. Po njegovih ocenah je predsednik še naprej sposoben slediti "zahtevnemu dnevnemu urniku brez omejitev".

Donald Trump, Jeffrey Epstein
Novice Trump: To je zgodovinska priložnost za mir na Bližnjem vzhodu
Giuseppe Cavo Dragone
Novice Vrhovni admiral Nata: Razmišljamo o preventivnem napadu na Rusijo
Aeroflot, Rusija, Letalo
Novice Smo tik pred novo vojno? Rusi odpovedali polete, evakuirali bodo državljane.
bolnišnica pregled zdravje Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.