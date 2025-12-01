Znani izvidi Trumpovega nepričakovanega obiska v bolnišnici

Magnetna resonanca, ki jo je ameriški predsednik Donald Trump opravil oktobra med nepričakovanim obiskom v bolnišnici, je pokazala, da sta njegovo srce in ožilje v odličnem stanju, je danes sporočil Trumpov zdravnik po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

"Na splošno je njegov kardiovaskularni sistem v odličnem zdravstvenem stanju. Tudi slikanje trebuha je pokazalo povsem normalno stanje. Vsi glavni organi so videti zelo zdravi in dobro prekrvavljeni," je v sporočilu, ki ga je objavila Trumpova administracija, dejal zdravnik Bele hiše Sean Barbabella.

Pojasnil je še, da vse, kar so pregledali, deluje v mejah normale, predsednik pa nima niti akutnih niti kroničnih težav.

Opravili vrsto rutinskih pregledov

Trumpa, ki je z 79 leti najstarejši predsednik ZDA ob izvolitvi, so sredi oktobra zdravstveno pregledali v vojaški bolnišnici Walter Reed na obrobju prestolnice Washington. Na pregledu je bil tri mesece po tem, ko je Bela hiša sporočila, da so zdravniki Trumpu diagnosticirali kronično, vendar nenevarno bolezen ožilja. Oktobrski obisk v bolnišnici je sprožil ugibanja o zdravstvenem stanju ameriškega predsednika.

Zdravnik Barbabella je tedaj pojasnil, da so opravili vrsto rutinskih pregledov, Trump pa je prejel tudi poživitveni odmerek posodobljenega cepiva proti covidu-19 in opravil redno letno cepljenje proti gripi.

Zagotovil je tudi, da je splošno zdravstveno stanje ameriškega predsednika odlično. Po njegovih ocenah je predsednik še naprej sposoben slediti "zahtevnemu dnevnemu urniku brez omejitev".