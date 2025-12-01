Obrambni ministri EU o nadaljnji vojaški pomoči Ukrajini

Obrambni ministri članic EU bodo danes na zasedanju v Bruslju, ki bo potekalo v senci ponovnega zagona v prizadevanjih za konec ruske agresije na Ukrajino, razpravljali o nadaljnji vojaški podpori Kijevu. Na dnevnem redu imajo še izvajanje načrta, namenjenega krepitvi obrambne pripravljenosti EU.

Pomembnejši dogodki dneva:



7.34 Trump optimističen glede pogajanj o Ukrajini

Ameriški predsednik Donald Trump je po zadnjih pogovorih med Ukrajino in ZDA v nedeljo ocenil, da obstajajo dobre možnosti za dogovor glede končanja vojne v Ukrajini. Državni sekretar Marco Rubio je pred tem pogovore označil kot plodne, a opozoril, da je potrebnega še veliko dela. O napredku je poročala tudi ukrajinska stran.

"Ukrajina ima nekaj težjih manjših problemov," je novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One v nedeljo dejal Trump in dodal, da korupcijski škandal, ki zadnja dva tedna pretresa državo, "ne pomaga". "A menim, da obstaja dobra možnost, da dosežemo dogovor," je še dejal v izjavah, ki jih povzemajo tuje tiskovne agencije.

Trump je tudi znova izrazil prepričanje, da si tako Ukrajina kot Rusija želita končanja vojne. Potrdil je, da se bo njegov posebni odposlanec Steve Witkoff ta teden v Moskvi sešel z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Natančnega datuma ni razkril, glede na nekatere predhodne navedbe pa naj bi do srečanja prišlo v torek.

Pred tem se je v nedeljo na Floridi odvilo srečanje ukrajinske in ameriške delegacije. V prvi so bili vodja ukrajinskega sveta za nacionalno varnost Rustem Umerov, načelnik generalštaba ukrajinske vojske Andrij Hnatov in predsedniški svetovalec Oleksandr Bevc. Drugo pa so sestavljali Rubio, Witkoff ter zet ameriškega predsednika Jared Kushner.

Pogovarjali so se o ameriškem predlogu mirovnega načrta. Ta je v prvi različici izpred nekaj manj kot dveh tednov vseboval 28 točk in bil deležen številnih kritik, češ da gre za neke vrste ruski seznam želja. V sodelovanju z evropsko in ukrajinsko stranjo so ga ZDA v pogajanjih nato predelale, a več točk še vedno ostaja spornih.

Ameriški državni sekretar Rubio je nedeljske pogovore z ukrajinsko delegacijo označil kot zelo plodne, vendar je opozoril, da je potrebnega še veliko dela za končanje vojne v Ukrajini.

"Veliko je delov, ki se še spreminjajo, in očitno je vpletena še ena stran, ki bo morala biti del enačbe in to se bo nadaljevalo kasneje ta teden, ko bo v Moskvo odpotoval Witkoff," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Rubio.

Umerov je medtem sporočil, da je ukrajinskega predsednika Volodmirja Zelenskega obvestil o "bistvenem napredku" v pogovorih.

Pomembno je, da imajo pogovori konstruktivno dinamiko in da se o vseh vprašanjih razpravlja odprto in z jasno osredotočenostjo na zagotovitvi suverenosti in nacionalnih interesov Ukrajine," pa je po pogovorih na omrežju X zapisal Zelenski.

7.16 Obrambni ministri EU o nadaljnji vojaški pomoči Ukrajini

Potem ko so prizadevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa za mir v Ukrajini s predstavitvijo temu namenjenega načrta v minulih tednih znova dobila zagon, bodo danes obrambni ministri članic unije, med njimi iz Slovenije minister Borut Sajovic, govorili o tem, kako okrepiti vojaško pomoč Kijevu. Članice Ukrajini pomagajo z dobavami orožja, pa tudi z urjenjem njenih vojakov v okviru misije EU.

Ministri bodo po napovedih neimenovanih evropskih diplomatov med drugim razpravljali o financiranju te pomoči, pri čemer se kot najučinkovitejša možnost omenja uporaba zamrznjenega ruskega premoženja.

Unija obenem razvoj ukrajinskih obrambnih zmogljivosti podpira prek integracije ukrajinske obrambne industrije v evropsko. Krepitev evropskega obrambnega sektorja pa je eden od treh stebrov sredi oktobra predstavljenega časovnega načrta za zagotovitev ustrezne obrambne pripravljenosti EU na različne grožnje do leta 2030.

Ministri bodo danes pregledali izvajanje tega načrta, ki predvideva še krepitev sodelovanja držav članic pri razvoju obrambnih zmogljivosti. Eden od osrednjih strateških projektov v načrtu je sistem protidronske zaščite za vso unijo.

Dela razprave o podpori Ukrajini se bosta udeležila tudi ukrajinski obrambni minister Denis Šmihal in generalni sekretar Nata Mark Rutte, ki se bosta na sedežu zavezništva sestala na dvostranskem srečanju.