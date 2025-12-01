Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Ponedeljek,
1. 12. 2025,
7.22

Nataša Pirc Musar kandidati KPK

Ponedeljek, 1. 12. 2025, 7.22

KPK: kandidati se danes predstavijo

Avtorji:
St. M., STA

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) | Predsednica Nataša Pirc Musar mora sicer imenovati predsednika KPK in namestnika v 15 delovnih dneh po prejemu seznama kandidatov, rok se izteče v sredo. | Foto STA

Predsednica Nataša Pirc Musar mora sicer imenovati predsednika KPK in namestnika v 15 delovnih dneh po prejemu seznama kandidatov, rok se izteče v sredo.

Foto: STA

Danes bo v predsedniški palači javna predstavitev kandidatov za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) in njegovega namestnika, ki jo v okviru postopka imenovanja funkcionarjev KPK določa zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Na poziv predsednice republike Nataše Pirc Musar za kandidaturo za predsednika KPK, ki se je iztekel prejšnji mesec, so prispele tri prijave, za namestnika predsednika pa pet. Kandidacijska komisija je po 30 dneh, ki jih je imela na voljo, Pirc Musar 12. novembra obvestila o primernosti vseh prijavljenih kandidatov. Ob tem je kot zelo primerna za predsednika ocenila aktualnega šefa KPK Roberta Šumija in vodjo službe za operativo KPK Katjo Mihelič Sušnik, za namestnika pa novinarja Radia Slovenija Aleša Kocjana.

Za predsednika KPK in namestnika je kandidaturo oddal tudi nekdanji pomočnik direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Peter Dular, za namestnika pa še notranji revizor Vinko Letnar, svetovalec namestnice predsednice Računskega sodišča Peter Premrl in zaposleni v centru za razvoj in preventivo na KPK Ivijan R. Rojko.

Pred imenovanjem predsednika KPK ali njegovega namestnika urad predsednika republike povabi kandidata oziroma kandidate, da predstavijo strokovno utemeljeno strategijo razvoja in dela komisije ter predstavijo morebitna dodatna pojasnila v zvezi s svojo kandidaturo. Današnja predstavitev je, kot določa zakon, odprta za javnost, možno pa jo bo spremljati tudi po prenosu.

Predsednica Pirc Musar mora sicer imenovati predsednika KPK in namestnika v 15 delovnih dneh po prejemu seznama kandidatov, rok se izteče v sredo.

