Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob podpisu odloka o razpisu volitev v DZ dejala, da bo v skladu z zakonskim rokom v sredo v DZ posredovala novo ime kandidata za guvernerja Banke Slovenije. S poslanskimi skupinami se trenutno pogovarja o dveh kandidatih, so pa po njenih besedah zelo blizu rešitvi, tudi pri ustavnih sodnikih.

Med favoriti za vodenje Banke Slovenije so do zdaj v koaliciji omenjali trenutnega viceguvernernerja Primoža Dolenca, ki banko začasno vodi, in bančnika Mateja Falatova. A so se glede drugega v zadnjih tednih pojavili pomisleki, saj ga po poročanju medijev obremenjuje še nepravnomočno končan prekrškovni postopek pri Banki Slovenije.

Po besedah predsednice je s poslanskimi skupinami zelo blizu dogovora tudi glede ustavnih sodnikov. Koalicija naj bi bila usklajena glede imenovanja Tamare Kek in Barbare Kresal, pri tretjem ustavnem sodniku pa naj bi bili po ugibanju medijev pripravljeni na dogovor z opozicijsko NSi, če bi bila ta pripravljena podpreti katerega od kandidatov za varuha človekovih pravic. Neuradno bi lahko bil tretji kandidat za ustavnega sodnika Marko Starman.

Za izvolitev na obe funkciji je potrebnih 46 poslanskih glasov, tako da bi tako zadostovalo že, da se o imenih uskladi koalicija z 51 poslanci.

Predsednica si želi, da bi v tem mandatu lahko imenovali tudi varuha človekovih pravic, za kar je potrebnih 60 poslanskih glasov. "Tam imam malce več zapletov, pa ne zato, ker bi bil problem na moji strani," je dodala. Ob tem poudarila, da je pri tem imenovanju odgovornost na opoziciji, brez katere varuha človekovih pravic "ne moremo dobiti". Odgovornost za imenovanje varuha bo tudi v prihodnjem sklicu DZ na opoziciji, je prepričana. "Moja želja je, da gredo ta imenovanja skozi. Ne delam si namreč utvar, da bi bilo z novo vlado lahko kaj dosti lažje," je sklenila.

Leto dni spodletelih poskusov

Med kandidati za varuha naj bi po poročanju medijev iz sredine decembra najbolje kazalo Simoni Drenik Bavdek, ki je pri varuhu človekovih pravic trenutno pomočnica vodje centra za človekove pravice. Širši javnosti je najbolj znana iz prisluškovalne afere, zaradi katere je Hrvaška pred leti izstopila iz arbitraže s Slovenijo in zaradi katere tudi ne priznava arbitražne sodbe o meji med državama.

Imenovanji guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic imata sicer dolgo brado. Po letu dni spodletelih poskusov usklajevanj s poslanskimi skupinami je predsednica republike sklenila gordijski vozel presekati s ponovitvijo razpisa za obe funkciji. Obe instituciji sicer brez vodstva s polnimi pooblastili ostajata že skoraj eno leto.

Predsednica je sicer na položaju varuhinje človekovih pravic želela Katarino Bervar Sternad. Kot je pojasnila danes, jo je predlagala, "ker mislim, da bi bila odlična". Na vprašanje o njunem poznanstvu je predsednica odgovorila, da nista prijateljici, "se pa seveda poznava iz mojih prejšnjih časov".

Bervar Sternad se je prijavila tudi na ponovni razpis za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Predsednica je za to izvedela v ponedeljek, kot tudi še za štiri druge kandidate. "Jaz sem z izborom zadovoljna," je dejala.

V prihodnjih 15 dneh se bo sestala komisija, ki bo pregledala vse vloge in opravila razgovore z vsemi kandidati za položaj predsednika KPK. Seznam ustreznih kandidatov mora komisija do 4. februarja posredovati predsednici, ki se mora nato odločiti. "V zakonitem roku bom svojo odločitev sprejela in imenovala najboljšega na ta položaj," je še dejala. Kot so v ponedeljek pojasnili v njenem uradu, mora predsednica republike v 15 delovnih dneh po prejemu seznama, tj. najkasneje do srede, 25. februarja, imenovati novega predsednika KPK. Če se v tem roku imenovanje ne zgodi, se postopek takoj ponovi.