Dars dopolnil vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za južni del tretje razvojne osi

Dars je dopolnil vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo prvega odseka južnega dela tretje razvojne osi. Zdaj mora o njej znova odločiti ministrstvo za naravne vire in prostor. Civilna iniciativa mladih medtem s peticijo poziva k čim hitrejšemu odločanju, saj je cesta ključna za razvoj Dolenjske in Bele krajine.

Upravno sodišče je namreč lani poleti po pritožbi novomeške civilne iniciative 3ROS-jug že drugič odpravilo gradbeno dovoljenje za prvi odsek južnega dela tretje razvojne osi, ministrstvu za naravne vire pa naložilo, da mora v zadevi odločati znova.

Pri tem je sodišče prepovedalo uporabo uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju v postopku presoje vplivov na okolje, za katero je ustavno sodišče ugotovilo, da je v nasprotju z ustavo. Sredi decembra je vlada sprejela novo uredbo, na podlagi katere je Dars dopolnil svojo vlogo, ministrstvo pa zdaj o njej odloča znova.

Postopek vnovičnega odločanja je v teku

Kot so za STA navedli na ministrstvu, je postopek vnovičnega odločanja v teku. "Upravni organ je že pridobil izvedensko mnenje glede presoje variantnosti in skladnosti rešitev državnega prostorskega načrta, investitor še dopolnjuje projektno dokumentacijo glede na zahteve ministrstva ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Upravni organ mora z vso dokumentacijo seznaniti stranske udeležence in nato odločiti o zahtevku," so zapisali.

Civilna iniciativa: Nedopustno je, da majhna skupina posameznikov že leta zavira razvoj regije

Medtem se je v zvezi s tretjo razvojno osjo oblikovala še ena civilna iniciativa, ki se je poimenovala Dolenjski razvojni klub in naj bi združevala predvsem mlade iz regije. Na spletu je zagnala peticijo z naslovom Začnimo z gradnjo 3. razvojne osi jug - stop blokadam! Z njo želijo, kot pravijo, pospešiti začetek gradnje južnega dela tretje razvojne osi Novo mesto in širšo regijo razbremeniti prometa. Po njihovih navedbah bi načrtovana prometnica, ki vključuje tudi vzhodno obvoznico mesta, bistveno zmanjšala tovorni promet skozi mesto, izboljšala prometno varnost in olajšala vsakodnevne migracije. Bistveno bi tudi izboljšala prometne povezave z Belo krajino, menijo.

Nedopustno se jim zdi, da majhna skupina posameznikov že leta z izkoriščanjem vseh pravnih možnosti zavira razvoj regije, opozarjajo pa tudi na pasivnost politike, ki temu ne zna narediti konca.

Prvi odsek južnega dela tretje razvojne osi je predviden v dolžini petih kilometrov, od novomeškega vzhodnega avtocestnega priključka do Osredka, kjer bo priključek za tovarno Revoz.

Dars je kljub zapletom s prvim odsekom na ministrstvo za naravne vire lani vložil tudi vlogo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za tretjo in četrto etapo tretje razvojne osi. Ta delo bo potekal od Osredka do Malin na belokranjski strani Gorjancev in bo tehnično najbolj zahteven. Predvideva namreč tri zunajnivojske cestne priključke in povezovalno cesto Maline-Dole v dolžini 2,1 kilometra, 2,3-kilometrski dvocevni predor pod Gorjanci, tri viadukte, dva pokrita vkopa, šest nadvozov in pet podvozov ter dve počivališči.