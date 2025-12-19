Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
19. 12. 2025,
6.43

Osveženo pred

16 minut

Petek, 19. 12. 2025, 6.43

16 minut

Pirc Musar s poslanskimi skupinami vnovič o podpori za novega guvernerja

Avtorji:
Na. R., STA

Nataša Pirc Musar, predsedničina palača | Po več predstavljenih imenih, večkratnih zaostritvah odnosa med premierjem Robertom Golobom in predsednico Pirc Musar okoli tega vprašanja ter ponovljenem razpisu naj bi se zdaj vendarle nakazovale možnosti za imenovanje novega guvernerja. | Foto STA

Po več predstavljenih imenih, večkratnih zaostritvah odnosa med premierjem Robertom Golobom in predsednico Pirc Musar okoli tega vprašanja ter ponovljenem razpisu naj bi se zdaj vendarle nakazovale možnosti za imenovanje novega guvernerja.

Foto: STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes s poslanci vnovič govorila o podpori kandidatom za novega guvernerja. Po signalih iz koalicije se tokrat nakazuje več možnosti za uspeh, četudi so z imeni uradno skrivnostni. O njih želijo najprej govoriti s predsednico, s katero bodo bržkone govorili tudi o podpori kandidatom za ustavne sodnike.

Predsednica bo s predstavniki poslanskih skupin, nepovezanimi poslanci in poslancema manjšin odvodila nov krog posvetovanj o odprtih kadrovskih postopkih. Tokrat bo v ospredju zlasti pridobivanje podpore za katerega izmed kandidatov za novega guvernerja Banke Slovenije, bržkone pa bo govor tudi o izvolitvi treh novih ustavnih sodnikov, o čemer so pogovori tekli že na posvetovanjih v začetku meseca.

Za izvolitev na obe funkciji je potrebnih 46 poslanskih glasov in bi tako zadostovalo že, da se o imenih uskladi koalicija z 51 poslanci.

Koalicijske poslanske skupine so z navajanjem imen previdne, saj da želijo o tem najprej govoriti s predsednico republike. Neuradno pa so izmed desetih prijavljenih kandidatov že zožile izbor, med možnimi imeni kroži tudi ime aktualnega viceguvernerja Primoža Dolenca. Končne odločitve, vsaj po uradnih izjavah koalicije, še ni, so pa ob tem optimistični, da lahko dosežejo dogovor, ki bi lahko bil znan že po današnjih posvetovanjih.

Bolj jasna podpora se na drugi strani izkazuje pri kandidatih za ustavne sodnike, do pomladi se namreč mandat izteče trem aktualnim. V koaliciji je za zdaj obveljalo, da so podporo pripravljeni zagotoviti Tamari Kek in Barbari Kresal, ki ju je v ožji izbor med prijavljenimi kandidati uvrstila tudi Pirc Musar. Za popolnitev tretjega mesta pa so možnosti še odprte.

Možnost za imenovanje novega varuha človekovih pravic, ki za izvolitev potrebuje 60 poslanski glasov, pa se medtem vse bolj kaže kot pokopana za čas mandata aktualnega sklica DZ.

