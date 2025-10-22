Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo po več posvetih z vodji poslanskih skupin, ki niso prinesli odgovora na odprta kadrovska vprašanja, danes na to temo gostila vodje parlamentarnih strank. Nerazrešen gordijski vozel ostajata imenovanji novega varuha in guvernerja, do izteka mandata pa DZ čaka še imenovanje treh ustavnih sodnikov.

Instituciji varuha človekovih pravic in Banka Slovenije sta brez vodstva s polnimi pooblastili že več kot pol leta. Po številnih srečanjih z vodji poslanskih skupin, ki niso pripeljala do rešitve za popolnitev mest na vrhu omenjenih institucij, namerava Pirc Musar danes v predsedniški palači o tem govoriti z vodji vseh parlamentarnih strank hkrati.

Pri imenovanju guvernerja, ki za izvolitev potrebuje 46 poslanskih glasov, Pirc Musar skupnega jezika ni našla s koalicijo, predvsem največjo vladno stranko Gibanje Svoboda, ki je ves čas vztrajala pri državni sekretarki na ministrstvu za finance Saši Jazbec. To je večkrat zaostrilo že sicer napet odnos med Pirc Musar in premierjem Robertom Golobom. V DZ je brez podpore ostal kandidat, nekdanji premier Anton Rop, predlogov za imenovanje drugih možnih kandidatov pa predsednica ob vnaprej odrečeni podpori ni posredovala v DZ.

Medtem pa pri imenovanju varuha človekovih pravic, ki ga mora podpreti 60 poslancev, predsednici republike ni uspelo pridobiti zadostne podpore opozicije. Tako v DZ ni posredovala kandidature njene favoritke Katarine Bervar Sternad, aktualni namestnici varuha Dijani Možina Zupanc pa ni uspelo čez sito DZ. Zadnjemu kandidatu, ki ga je predstavila, Marku Starmanu, pa je podporo že ob predstavitvi odtegnila koalicija.

Je pa predsednici republike doslej uspelo pridobiti zadostno podporo za imenovanje dveh novih ustavnih sodnikov, v prihodnjih mesecih jo bo morala poiskati še za tri nove ustavne sodnike.