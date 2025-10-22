Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

22. 10. 2025
Pirc Musar s šefi parlamentarnih strank o odprtih kadrovskih vprašanjih

Nataša Pirc Musar | Med drugim naj bi Pirc Musar zlasti zanimalo, kakšne kandidate pričakujejo stranke, glede na to, da so kar nekaj njenih predlogov zavrnile kot neustrezne. | Foto STA

Med drugim naj bi Pirc Musar zlasti zanimalo, kakšne kandidate pričakujejo stranke, glede na to, da so kar nekaj njenih predlogov zavrnile kot neustrezne.

Foto: STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo po več posvetih z vodji poslanskih skupin, ki niso prinesli odgovora na odprta kadrovska vprašanja, danes na to temo gostila vodje parlamentarnih strank. Nerazrešen gordijski vozel ostajata imenovanji novega varuha in guvernerja, do izteka mandata pa DZ čaka še imenovanje treh ustavnih sodnikov.

Instituciji varuha človekovih pravic in Banka Slovenije sta brez vodstva s polnimi pooblastili že več kot pol leta. Po številnih srečanjih z vodji poslanskih skupin, ki niso pripeljala do rešitve za popolnitev mest na vrhu omenjenih institucij, namerava Pirc Musar danes v predsedniški palači o tem govoriti z vodji vseh parlamentarnih strank hkrati.

Pri imenovanju guvernerja, ki za izvolitev potrebuje 46 poslanskih glasov, Pirc Musar skupnega jezika ni našla s koalicijo, predvsem največjo vladno stranko Gibanje Svoboda, ki je ves čas vztrajala pri državni sekretarki na ministrstvu za finance Saši Jazbec. To je večkrat zaostrilo že sicer napet odnos med Pirc Musar in premierjem Robertom Golobom. V DZ je brez podpore ostal kandidat, nekdanji premier Anton Rop, predlogov za imenovanje drugih možnih kandidatov pa predsednica ob vnaprej odrečeni podpori ni posredovala v DZ.

Medtem pa pri imenovanju varuha človekovih pravic, ki ga mora podpreti 60 poslancev, predsednici republike ni uspelo pridobiti zadostne podpore opozicije. Tako v DZ ni posredovala kandidature njene favoritke Katarine Bervar Sternad, aktualni namestnici varuha Dijani Možina Zupanc pa ni uspelo čez sito DZ. Zadnjemu kandidatu, ki ga je predstavila, Marku Starmanu, pa je podporo že ob predstavitvi odtegnila koalicija.

Je pa predsednici republike doslej uspelo pridobiti zadostno podporo za imenovanje dveh novih ustavnih sodnikov, v prihodnjih mesecih jo bo morala poiskati še za tri nove ustavne sodnike.

koalicija
Novice Kandidata za varuha in guvernerko sta se predstavila koaliciji. Ta ju je zavrnila.
Nataša Pirc Musar
Novice Pirc Musar za guvernerko Banke Slovenije neuradno predlaga bančnico Jano Benčina
Nataša Pirc Musar
Novice Slovenija še vedno nima guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic
Simon Savšek
Novice Guverner Banke Slovenije: tretji kandidat Pirc Musar Simon Savšek se je predstavil koaliciji
Nataša Pirc Musar
Novice Pirc Musar predstavila kandidata za novega varuha
Dijana Možina Zupanc
Novice Kandidatka za novo varuhinjo človekovih pravic Dijana Možina Zupanc brez zadostne podpore
