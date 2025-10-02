Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
2. 10. 2025,
19.39

1 minuta

Četrtek, 2. 10. 2025, 19.39

Kandidata za varuha in guvernerko sta se predstavila koaliciji. Ta ju je zavrnila.

K. M., STA

koalicija | "V koaliciji ponovno predlagamo, da se v čim krajšem času razmisli o začetku postopka oziroma objavi novega javnega poziva za prijavo kandidatov za varuha človekovih pravic in za guvernerja Banke Slovenije," so zapisali v skupni izjavi za javnost Svobode, SD in Levice po današnjem sestanku. | Foto STA

"V koaliciji ponovno predlagamo, da se v čim krajšem času razmisli o začetku postopka oziroma objavi novega javnega poziva za prijavo kandidatov za varuha človekovih pravic in za guvernerja Banke Slovenije," so zapisali v skupni izjavi za javnost Svobode, SD in Levice po današnjem sestanku.

Foto: STA

Možna kandidata za varuha človekovih pravic Marko Starman in za guvernerko Banke Slovenije Jana Benčina Henigman sta se danes predstavila koaliciji. Ta po pogovorih ocenjuje, da nista izkazala dovolj kompetenc. Vnovič predlagajo, naj predsednica republike razmisli o objavi novega poziva za prijavo kandidatov za obe funkciji.

Potencialni kandidat za varuha človekovih pravic Marko Starman je po oceni koalicije izkazal premalo kompetenc s področja varstva človekovih pravic. O tem priča tudi njegovo dosedanje poklicno udejstvovanje, so zapisali v skupni izjavi za javnost Svobode, SD in Levice po današnjem sestanku.

Podobno so ugotovili tudi pri potencialni kandidatki za guvernerko Banke Slovenije Jani Benčina Henigman. Koalicije ta ni prepričala s poznavanjem makroekonomskega področja, fiskalnih vsebin in evropskih agend, ki so ključnega pomena za vodenje denarne politike države, menijo.

Ponovno predlagajo objavo novega javnega poziva 

"V koaliciji ponovno predlagamo, da se v čim krajšem času razmisli o začetku postopka oziroma objavi novega javnega poziva za prijavo kandidatov za varuha človekovih pravic in za guvernerja Banke Slovenije. Menimo, da bi s tem skupaj prispevali k najbolj preglednemu in vključujočemu pristopu, ki bi omogočil, da vsi zainteresirani in usposobljeni kandidati dobijo priložnost izraziti svoj interes za opravljanje teh pomembnih nalog," so dodali v sporočilu.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je Starmana in Benčino Henigman kot potencialna kandidata za omenjeni funkciji predlagala v sredini septembra.

