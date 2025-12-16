Chelsea pri vročem tretjeligašu, obeta se spopad trenerskih znancev

Danes bo znan prvi polfinalist angleškega ligaškega pokala. Vodilni tretjeligaš Cardiff City bo na domačem igrišču pričakal londonskega velikana Chelseaja, dvoboj pa bo minil v znamenju trenerskega spopada Briana Barryja-Murphyja in Enza Maresce, ki imata marsikaj skupnega. V sredo bosta skušala vlogo favorita upravičiti Manchester City in Newcastle, zadnji polfinalist pa bo znan šele prihodnji teden, ko se bosta v londonskem obračunu spopadla Arsenal in Crystal Palace.

Trener Manchester Cityja Josep Guardiola je na Otoku vplival na razvoj številnih stanovskih kolegov. Pred leti je bil tako njegov pomočnik pri Cityju Enzo Maresca, zdajšnji trener Chelseaja. Sprva je vodil razvojno ekipo Cityja, ko pa se je leta 2021 preselil v Parmo, ga je nasledil Irec Brian Barry-Murphy.

Maresca se je leto pozneje vrnil v Manchester, kjer je začel opravljati novo vlogo. Guardiola ga je povabil k sodelovanju in ga pridružil strokovnemu vodstvu članske ekipe. Vskočil je namesto Juanme Lilla, ki je prevzel Al-Sadd. Leta 2023 pa je Maresca zapustil City in sprejel ponudbo Leicester Cityja.

Enzo Maresca je deloval tako pri Manchester Cityju kot tudi Leicester Cityju. Podobno velja tudi za današnjega tekmeca Briana Barryja-Murphyja. Foto: Reuters

Kot samostojni trener je Lisice popeljal med angleško elito. Izkazal se je, njegov uspeh pa je prepoznal Chelsea in ga pripeljal na Stamford Bridge. Italijan je modre leto dni pozneje popeljal do svetovnega klubskega naslova.

Po podobnih stopinjah se opravil tudi Barry-Murphy. Lani ga je k sodelovanju povabil Leicester City, letos poleti pa je prevzel Cardiff City, s katerim kraljuje v tretji ligi (League One). Danes ga tako čaka neposreden obračun z znancem Maresco, Chelsea pa bo skušal upravičiti vlogo favorita.

Crystal Palace zaradi Evrope teden dni pozneje

V sredo bosta imela prednost domačega igrišča Manchester City in Newcastle, ki ju čakata premierligaška tekmeca iz Londona (Brentford in Fulham), 23. decembra pa se bosta spoprijela še trenutno najboljši angleški klub Arsenal in Crystal Palace, ki je začel sezono s superpokalno lovoriko, v četrtek pa ga čaka zadnja tekma ligaškega dela konferenčne lige.

Crystal Palace je začel sezono s superpokalno lovoriko na Otoku. Foto: Reuters

Londončani niso prepričljivi, na petih tekmah so trikrat zmagali in osvojili devet točk. Tako so zbrali enako število točk kot Celjani. Trenutno so na devetem mestu, v zadnjem krogu pa bodo gostili finskega prvaka KuPS Kuopio.

