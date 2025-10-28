Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
28. 10. 2025,
22.57

Osveženo pred

2 uri, 53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Newcastle United Crystal Palace Chelsea Brighton Arsenal Swansea City Žan Vipotnik Manchester City Liverpool angleški ligaški pokal

Torek, 28. 10. 2025, 22.57

2 uri, 53 minut

Angleški ligaški pokal, osmina finala

Žan Vipotnik pred enim največjih izzivov v karieri

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Žan Vipotnik | Žana Vipotnika čaka osmina finala angleškega ligaškega pokala. | Foto Guliverimage

Žana Vipotnika čaka osmina finala angleškega ligaškega pokala.

Foto: Guliverimage

V osmini finala angleškega ligaškega pokala veliki izziv čaka slovenskega legionarja Žana Vipotnika, ki bo s Swansea Cityjem gostoval pri velikanu Manchester Cityju. Arsenal se bo za napredovanje udaril z Brightonom, Liverpool s Crystal Palacom, Chelsea se bo mudil pri Wolvesih, Tottenham pa čaka zahtevno gostovanje pri Newcastlu.

Pred Žanom Vipotnikom in soigralci velik izziv in tudi veliko pričakovanje, saj bodo na Swansea.com stadionu v sredo v okviru ligaškega pokala gostovali angleški velikani Manchester City. "Čaka nas dobra tekma proti eni zares dobri ekipi, ki ve kako igrati. Zato se moramo res dobro pripraviti, da bomo nared. Upam na čim boljši rezultat," je prepričan 23-letni Vipotnik.

Swansea se je v soboto podpisal pod svojo četrto zmago v tej sezoni drugoligaške konkurence na Otoku, dva gola, skupno petega in šestega v angleški drugoligaški konkurenci, skupno pa že osmega v sezoni, pa je dosegel prav Vipotnik, ki je bil junak zmage nad Norwichem in je v odlični strelski formi.

Žan Vipotnik
Sportal Slovenski reprezentant na Otoku glasno opozarja nase

Angleški ligaški pokal, osmina finala:

Torek, 28. oktober:

Sreda, 29. oktober:

Vsi zmagovalci angleškega ligaškega pokala:

10 – Liverpool
– Manchester City
5 – Aston Villa, Chelsea, Manchester United
4 – Nottingham Forest, Tottenham
3 – Leicester City
– Arsenal, Birmingham City, Norwich, Wolverhamtpon
1 – Blackburn, Leeds United, Luton Town, Middlesbrough, Newcastle United, Oxford United, QPR, Sheffield Wednesday, Swansea City, Swindon Town, WBA

Eberechi Eze, Arsenal
Sportal Arsenal se je utrdil v vodstvu, šok za City. Šeško do asistence ob zmagi Uniteda.
Newcastle United Crystal Palace Chelsea Brighton Arsenal Swansea City Žan Vipotnik Manchester City Liverpool angleški ligaški pokal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.