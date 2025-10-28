V osmini finala angleškega ligaškega pokala veliki izziv čaka slovenskega legionarja Žana Vipotnika, ki bo s Swansea Cityjem gostoval pri velikanu Manchester Cityju. Arsenal se bo za napredovanje udaril z Brightonom, Liverpool s Crystal Palacom, Chelsea se bo mudil pri Wolvesih, Tottenham pa čaka zahtevno gostovanje pri Newcastlu.

Pred Žanom Vipotnikom in soigralci velik izziv in tudi veliko pričakovanje, saj bodo na Swansea.com stadionu v sredo v okviru ligaškega pokala gostovali angleški velikani Manchester City. "Čaka nas dobra tekma proti eni zares dobri ekipi, ki ve kako igrati. Zato se moramo res dobro pripraviti, da bomo nared. Upam na čim boljši rezultat," je prepričan 23-letni Vipotnik.

Swansea se je v soboto podpisal pod svojo četrto zmago v tej sezoni drugoligaške konkurence na Otoku, dva gola, skupno petega in šestega v angleški drugoligaški konkurenci, skupno pa že osmega v sezoni, pa je dosegel prav Vipotnik, ki je bil junak zmage nad Norwichem in je v odlični strelski formi.

Angleški ligaški pokal, osmina finala:

Torek, 28. oktober:

Sreda, 29. oktober: