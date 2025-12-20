V zadnjih dneh so se po burnem dogajanju, predvsem med Mohamed Salahom in Arnejem Slotom, strasti v Liverpoolu precej umirile. Vezist Liverpoola Curtis Jones je zdaj tudi potrdil, da se je Salah opravičil celotni ekipi po izjavah, ki so dvignile prah na Anfieldu. Salah je nedavno v medijih kritiziral klub in trenerja Arneja Slota, češ da ne dobiva spoštovanja, ki si ga zasluži, in da so ga ob slabših rezultatih "vrgli pod avtobus".

Salah je bil prejšnji teden odstranjen iz izbora za tekmo Liverpoola v ligi prvakov proti Interju iz Milana, potem ko je po remiju Liverpoola z Leeds Unitedom s 3:3 povedal, da nima več razmerja z glavnim trenerjem Arnejem Slotom. Vendar se je Salah po pogovorih s Slotom prejšnji konec tedna vrnil v ekipo in blestel pri zmagi nad Brightonom, saj je poskrbel za drugi gol Huga Ekitikeja, potem ko je v prvem polčasu vstopil s klopi.

Slot je po tekmi povedal, da s Salahom, ki je zdaj odpotoval na Afriški pokal narodov z Egiptom, "nima za rešiti nobenih težav", soigralec Curtis Jones pa je razkril, da se je napadalec opravičil ekipi. V intervjuju za Sky Sports je Jones povedal: "Mo je svoj človek in lahko pove, kar hoče. Opravičil se nam je in rekel: 'Če sem koga prizadel ali vas kakorkoli užalil, se opravičujem.' Takšen človek pač je."

"Lahko govorim le iz lastnih izkušenj z njim in tega, kakšen je z nami in kako se je odzval na to. Tudi on je bil pozitiven. Bil je popolnoma isti Mo, imel je širok nasmeh na obrazu in vsi smo z njim ravnali enako. Mislim, da je bilo vse skupaj preprosto del želje po zmagi. Razumem, da obstajajo določeni načini, kako se stvari lotiti, ampak če bi bilo njemu kar v redu, da je samo na klopi ter noče igrati in pomagati ekipi, potem mislim, da je to večja težava."

Jones je povedal, da se jim je Salah opravičil. Foto: Reuters

"Kadarkoli je bila pri nas, vključno z mano, kakšna jeza, je vedno izhajala iz dobrih namenov. Morda se takrat ni slišalo ali zdelo prav, vendar nikoli ni bil namen škodovati ekipi, trenerskemu štabu, menedžerju ali komurkoli drugemu. To je zdaj za nami. Dobro se počutimo kot ekipa, dobro igramo in začenjamo zmagovati," je povedal Jones.

Slot je na petkovi tiskovni konferenci rekel, da Salaha ne bo motil z govorjenjem o Liverpoolu, medtem ko je napadalec na Afriškem pokalu narodov. "Prejšnji teden sem rekel, da dejanja povedo več kot besede in šli smo naprej," je povedal Slot. "Bil je v ekipi in bil je prva menjava, ki sem jo naredil. Zdaj je na AFCON in igra pomembne tekme zase, pa tudi za svojo državo," je še dodal nizozemski strateg.

Liverpool danes ob 18.30 v premier ligi čaka obračun angleškega prvenstva, Egipt pa prva tekma v Afriškem pokalu narodov čaka v ponedeljek proti Zimbabveju.

Preberite še: