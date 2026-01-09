Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
9. 1. 2026,
17.30

EP v Beogradu

Znana petnajsterica vaterpolistov za evropsko prvenstvo

STA

Foto: Hina/STA

Slovenski vaterpolisti so odpotovali v Beograd, kjer se v soboto začenja evropsko prvenstvo, Slovence pa prva tekma čaka v nedeljo, ko se bodo pomerili s favoriziranimi Hrvati.

Tik pred odhodom je selektor Mirko Vičević določil 15 potnikov za EP: Aljaž Troppan, Aleksander Paunovič, Aleksander Cerar, Jaša Kadivec (vsi Triglav Kranj), Jure Beton, Matija Bernard Čanč, Enej Potočnik, Marcel Lipnik (vsi Ljubljana Slovan), Miha Šantak, Nikola Miletić (oba Branik Maribor), Nace Štromajer, Bine Štromajer (oba Sabadell), Gašper Fičur (Koper), Vukašin Stefanović (DSV98) in Milan Bulajić (Zemun).

V skupini B bo Slovenija igrala nato še z bronastimi z letošnjega SP Grki ter Gruzijci. Po prvem delu ne bo nihče zapustil prvenstva, saj bodo ekipe igrale za razvrstitev od 13. do 16. mesta, po drugem delu pa od petega do 12. mesta. In prav nadaljevanje naj bi Sloveniji ponudilo priložnosti za zmage.

Naslov evropskega prvaka bodo v Beogradu branili Španci, ki so na prejšnjem prvenstvu v Zagrebu v finalu z 11:10 ugnali prav Hrvate. Slovenija, ki bo na EP nastopila šestič in tretjič zaporedoma, je na tem prvenstvu edino zmago dosegla v dvoboju z Malto (10:8) in osvojila 14. mesto.

V soboto bosta prvenstvo ob 12.45 odprla Izrael in Španija, gostitelji Srbi bodo ob 20.30 igrali z Nizozemci.

