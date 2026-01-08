Vaterpolisti v Mariboru zaključili s pripravami na EP

Slovenska vaterpolska reprezentanca je v Mariboru zaključila s pripravami na evropsko prvenstvo, ki bo prihodnji teden potekalo v Beogradu. Reprezentanti pred odhodom v srbsko prestolnico niso želeli razkriti ciljev, a poudarjajo, da v ekipi vlada odlično vzdušje.

To je potrdil tudi kapetan reprezentance Jaša Kadivec. "Vzdušje se dviga iz dneva v dan. Dlje časa kot preživimo skupaj, tem bolj postajamo povezani. Ob tem bi se rad zahvalil tudi strokovnemu štabu in vodstvu zveze, ki nam je omogočilo priprave v zares dobrih pogojih. Res je, da smo trenutno malce utrujeni, a to je del procesa, ki nas bo pripeljal do uresničitve želenih načrtov."

"Na tej poziciji nam primanjkuje podmladka"

Hvaležen za dobre pogoje je bil tudi vratar ljubljanskega Slovana Jure Beton, ki se veseli dodatne konkurence na vratarskem mestu, kjer se mu je nedavno priključil naturalizirani Srb Milan Bulajić.

"Na tej poziciji nam primanjkuje podmladka, zato vsekakor pozdravljam prihod novega vratarja. Mislim, da je vsaka dodatna konkurenca za športnika zelo dobra stvar. Prinesel je dodatne izkušnje, pri čemer vemo, da Srbija velja za vaterpolsko velesilo. Kar se mene tiče, glede tega nimam nobenih pripomb," je povedal Beton.

"Kdor me pozna, ve, da ne maram izgubljati"

Selektor Mirko Vičević ima svoje želje, ki pa jih ni želel razkriti javno. Foto: Guliverimage Vaterpolisti in selektor Mirko Vičević o konkretnih rezultatskih ciljih danes niso želeli govoriti. "Imam svoje želje. Čas pa bo pokazal, koliko so realne. Kdor me pozna, ve, da ne maram izgubljati. Vem pa, da imajo tudi fantje željo, da se v Beogradu pokažejo v najlepši možni luči," je povedal Vičević.

Slednjemu je pred odhodom v Srbijo nekaj sivih las povzročila poškodba člana AVK Branik Jurija Seljaka, ki ne bo mogel nastopiti na prvenstvu stare celine. "Gre za igralca, ki nam daje veliko hitrosti. To je za nas določen problem, a zdravje igralca je na prvem mestu, saj mora poškodbo čim prej sanirati. Vsekakor pa bomo nanj računali na reprezentančnih akcijah v aprilu."

"Skupina je res med težjimi, a ..."

"Skupina je precej težka. Začetne tekme bodo velik izziv. Mislim, da je najpomembneje, da se od začetka do konca prvenstva osredotočimo na stvari, ki jih lahko popravimo. Verjamem, da bo prišel čas in tekme, na katerih bomo lahko pokazali, zakaj smo si priborili nastop na evropskem prvenstvu," je o ciljih na tekmovanju najboljših evropskih reprezentanc razmišljal Beton.

Podobnega mnenja je bil tudi član Branika Miha Šantak. "Skupina je res med težjimi, a mi gremo tja z namenom, da pokažemo, da se v Sloveniji igra zelo dober vaterpolo. Mislim, da imamo dobro rotacijo v ekipi, saj lahko večino igralcev igra na vsaki poziciji. To je naša glavna prednost."

Čakajo jih zahtevni tekmeci Slovence v skupini B najprej čakajo olimpijski podprvaki Hrvati, s katerimi se bodo pomerili v nedeljo. V torek, 13. januarja, jih čaka še dvoboj z bronastimi iz lanskega svetovnega prvenstva Grki, za konec skupinskega dela pa čez teden dni še tekma z Gruzijci, na kateri naj bi imeli največ možnosti za presenečenje. Po prvem delu ne bo nihče zapustil prvenstva, saj bodo ekipe igrale za razvrstitev od 13. do 16. mesta, po drugem delu pa ob polfinalu sledijo tekme za razvrstitev od petega do 12. mesta.

Vaterpoliste je dan pred odhodom v Beograd pospremil tudi predsednik Zveze vaterpolskih društev Slovenije Zoran Stevanović, ki je dejal: "Ne potrebujete sreče, ker imate znanje, ampak se vseeno zavedajte, da sreča spremlja hrabre."

Prvenstvo se bo uradno začelo 10. in končalo 25. januarja.

