Vaterpolisti pred sklepnimi pripravami za EP

Vaterpoliste med 10. in 25. januarjem v Beogradu čaka evropsko prvenstvo. Praznikov bo letos za igralce zelo malo. Na naslednjih mini pripravah se bodo Slovenci zbrali 27. decembra v Mariboru, ob prehodu v leto 2026 bodo prosti, nato pa 3. januarja sledi zadnji zbor ekipe.

"Najpomembnejši bo prav zadnji del priprav, kjer bo tudi Malta, s katero bomo imeli nekaj skupnih treningov in tekem. Zanesljivo gre za ekipo, ki je napredovala, doma imajo močno ligo s tujci, za nas pa so zato ustrezen in enakovreden tekmec," je prepričan pomočnik selektorja reprezentance Marko Gostić.

"Zanesljivo nas čakajo dobre priprave. Malta se na EP pripravlja z nekakšnim kroženjem po Evropi, nazadnje so bili na Portugalskem, kar je dokaz, da mislijo resno," še dodaja trener, prepričan, da bo Slovenija po neugodnem žrebu svojo priložnost za zmage iskala v drugem delu EP.

Kapetan Jaša Kadivec se vrača na treninge po tem, ko je zaradi poškodbe miroval več kot pol leta in izpustil tudi kvalifikacije. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Težav s poškodbami ni

V ekipi večjih težav ni. Poškodbo je dokončno saniral center Aljaž Troppan, pa tudi najboljši slovenski vaterpolist, ki je pred tem igral na Hrvaškem, nazadnje pa za berlinski Spandau, Jaša Kadivec. Ta je spet okreval in v slovenski ligi že odigral prvo tekmo, čeprav še vedno trenira po delno prilagojenem programu. Za ekipo bo igral tudi Vukašin Stefanović, ki v Nemčiji po Ludwigsburgu zdaj igra za Duisburg. Iz tujine sta se ekipi pridružila tudi brata Nace in Bine Štromajer, ki vadita v španskem Sabadellu.

"Oba imata izjemen potencial, a pri Binetu je treba vedeti, da je star šele 15 let. Selektor Mirko Vičević ves čas na širši seznam uvršča tudi mlade, da imajo stik z reprezentanco in se počasi vključujejo v ekipo, kjer naj bi bili nosilci igre v prihodnjih letih. Morda priložnost kdo dobi že v Beogradu. Za nas pa je pomembno, da se bodo pripravam v reprezentanco zdaj končno pridružili tudi igralci iz tujine," pa dodaja Gostić.

Dodatno so reprezentanti iz Maribora in Ljubljane, kluba so okrepili tudi nekateri igralci Triglava, izkušnje nabirali v evropskem pokalu v začetku decembra. "Vsaka močnejša evropska tekma je za reprezentante še kako pomembna, saj pomeni dodatne izkušnje, kar se bo zanesljivo poznali na pripravljenosti."

Slovenija se bo najprej udarila s Hrvaško. Foto: Tit Košir

Za uvod v EP s Hrvati

Slovenija bo v Beogradu igrala v skupini B z olimpijskimi podprvaki Hrvati, bronastimi z letošnjega SP Grki ter Gruzijci. Prvi nasprotnik Slovenije bodo 11. januarja Hrvati, sledita obračuna z Grčijo in Gruzijo. Po prvem delu ne bo nihče zapustil prvenstva, saj bodo ekipe igrale za razvrstitev od 13. do 16. mesta, po drugem delu pa od petega do 12. mesta.

"Imamo tri res težke tekmece in vsaka točka bi bila pravi čudež. Naša naloga je, da se s svetovnimi zvezdniki v prvem delu čim bolj borimo in nabiramo izkušnje na najvišjem nivoju. Tudi Gruzija je izjemno napredovala in v dvoboju z nami zanesljivo favorit. V drugem delu pa moramo potem osvajati točke," še pravi Gostić.

Ta se je dotaknil tudi menjave vodstva na zvezi, kjer so klubi na izredni skupščini neposredno pred EP za novega predsednika izvolili Zorana Stevanovića. "Na nas to nima vpliva. Mi delamo nemoteno in se v politiko zveze ne vtikamo. Za vaterpolo je pomembno le, da ima čim boljše pogoje."

Naslov evropskega prvaka bodo v Beogradu branili Španci, ki so na prejšnjem prvenstvu v Zagrebu v finalu z 11:10 ugnali prav Hrvate. Slovenija, ki bo na EP nastopila šestič in tretjič zaporedoma, je na tem prvenstvu edino zmago dosegla v dvoboju z Malto (10:8) in osvojila 14. mesto.