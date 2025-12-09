Vaterpolisti AVK Branik Maribora so v ponedeljek na žrebu dobili tekmece v drugem krogu pokala challenger. V domačem Pristanu bodo med 13. in 15. februarjem gostili skupino B in se pomerili z Banja Luko iz BiH in malteškim San Giljanom.

"Z žrebom za drugi krog sem zadovoljen, vendar se dobro zavedamo, da nam sam žreb ne prinaša ničesar. Zdaj je na nas, da v bazenu pokažemo, da si zaslužimo napredovanje. Fantje trenirajo odlično, zaupam jim in verjamem, da lahko naredimo še korak naprej," je žreb ocenil trener slovenskih prvakov Milan Mitrović.

V Pristanu bo istočasno igrala skupina D, v kateri nastopajo portugalska Vitoria Sport Clube, belgijski Mouscronnois in turška Heybaliada.

Tekme za razvrstitev med 13. in 18. mestom bodo potekale v istem časovnem okvirju, na novi Iliriji pa jih bo gostila Ljubljana Slovan.

Turnir bo potekal po sistemu vsak z vsakim, tekmeci Ljubljančanov pa bodo portugalski Naval Povoense, britanska West London Penguins in Welsh Wanderers, izraelski Hapoel Palram Zvulun in ciprski Apole Nikozija.

