Vaterpolisti našli soglasje za prijavo na sistemska sredstva

Slovenski vaterpolo je vsaj delno očitno že našel pot iz blokade, do katere je prišlo na zadnji skupščini zveze, kjer so se klubi odločili, da vodstvo prevzame Zoran Stevanović in zamenja Matjaža Štandekarja. Novo in staro vodstvo je z dogovorom omogočilo, da novi predstavniki kandidirajo za sistemska sredstva.

Prihodnji teden se namreč izteka rok za prijavo na razpis za sredstva Fundacije za šport in nastali položaj je grozil, da bo Zveza vaterpolskih društev Slovenije ostala brez sredstev, ki so ključna za delovanje zveze.

Po zasedanju izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije v tem tednu, kjer je bila problematika predstavljena, je vendarle prišlo do premika.

"Na srečo smo zaplet rešili. Dobili smo ustrezna pooblastila, da lahko zveza trenutno normalno funkcionira in v pisarni imamo dokumentacijo za razpis že pripravljeno," je za STA potrdil novi predstavnik zveze Zoran Stevanović.

Na zvezi se je kljub jasni volji klubov zapletlo, ker je stari predsednik zveze Matjaž Štandeker sklic in izvedbo zadnje skupščine označil za nelegalna, kar je dva meseca pred evropskim prvenstvom v Beogradu pripeljalo do blokade na zvezi.

Rešitve so bile nujne, saj reprezentanco čaka že šesti nastop na EP, tretji zaporedoma. V Beogradu, kjer bo EP med 10. in 25. januarjem, bodo Slovenci v predtekmovalni skupini B igrali v težki skupini. Njihovi tekmeci bodo bronasti z zadnjega SP Grki, srebrni z zadnjih OI in zadnjega EP Hrvati in zadnja leta odlični Gruzijci.