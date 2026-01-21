Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
21. 1. 2026,
21.24

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vaterpolo

Sreda, 21. 1. 2026, 21.24

15 minut

Evropsko prvenstvo v vaterpolu, četrtfinale, Beograd

Srbi na domačem EP za finale z Italijani

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
vaterpolo | Srbi se bodo za finale pomerili z Italijani. | Foto Guliverimage

Srbi se bodo za finale pomerili z Italijani.

Foto: Guliverimage

Na evropskem prvenstvu v vaterpolu v Beogradu sta znana oba polfinalna para. V petek ob 17. uri se bosta za finale merili Grčija in Madžarska, ob 20.30 pa še Srbija in Italija.

Italijani, trikratni evropski prvaki, nazadnje 1995, so si polfinale zagotovili po današnji zmagi proti Hrvaški s 13:10 in zasedli drugo mesto v skupini F, za finale se bodo merili z zmagovalci skupine E Srbi. Ti so se evropskega naslova, skupaj z naslovi nekdanje Jugoslavije, veselili osemkrat, nazadnje leta 2018.

Grki, ki še nimajo kolajne na EP, so bili pa nazadnje peti, so si že pred tem zagotovili prvo mesto v skupini F, nocoj jih čaka še obračun z Romunijo, ki pa ne odloča več o ničemer. Madžari, 13-kratni prvaki, nazadnje 2020, pa so bili drugi v skupini E.

vaterpolo | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

V četrtek bodo na EP igrali še preostale tekme za razvrstitev. Za 11. mesto bosta igrali Nizozemska in Turčija, za deveto Francija in Gruzija, za sedmo Črna gora in Romunija, za peto pa branilka naslova Španija in Hrvaška.

Slovenija je na tem EP zasedla 15. mesto med 16 udeleženci.

Vaterpolo žoga splošna
Sportal Junaka vaterpolske tekme proti Izraelu zapravila petmetrovke
Zbor slovenske vaterpolo reprezentance
Sportal Malta za gol boljša, Slovenci na koncu 15.
vaterpolo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.