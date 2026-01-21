Srbi na domačem EP za finale z Italijani

Na evropskem prvenstvu v vaterpolu v Beogradu sta znana oba polfinalna para. V petek ob 17. uri se bosta za finale merili Grčija in Madžarska, ob 20.30 pa še Srbija in Italija.

Italijani, trikratni evropski prvaki, nazadnje 1995, so si polfinale zagotovili po današnji zmagi proti Hrvaški s 13:10 in zasedli drugo mesto v skupini F, za finale se bodo merili z zmagovalci skupine E Srbi. Ti so se evropskega naslova, skupaj z naslovi nekdanje Jugoslavije, veselili osemkrat, nazadnje leta 2018.

Grki, ki še nimajo kolajne na EP, so bili pa nazadnje peti, so si že pred tem zagotovili prvo mesto v skupini F, nocoj jih čaka še obračun z Romunijo, ki pa ne odloča več o ničemer. Madžari, 13-kratni prvaki, nazadnje 2020, pa so bili drugi v skupini E.

V četrtek bodo na EP igrali še preostale tekme za razvrstitev. Za 11. mesto bosta igrali Nizozemska in Turčija, za deveto Francija in Gruzija, za sedmo Črna gora in Romunija, za peto pa branilka naslova Španija in Hrvaška.

Slovenija je na tem EP zasedla 15. mesto med 16 udeleženci.