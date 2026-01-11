Slovenci v Beogradu lovijo senzacijo proti Hrvaški

V Beogradu se je v soboto začelo evropsko prvenstvo v vaterpolu, na katerem nastopa tudi slovenska reprezentanca. Danes se bo ob 18. uri pomerila s favorizirano Hrvaško, nato pa se bo v skupini B pomerila še z Grčijo in Gruzijo. Danes sta v skupini D vknjižili prvo zmago Italija in Romunija.

Slovenija - Hrvaška / ob 18. uri

Slovenske vaterpoliste v skupini B najprej čakajo olimpijski podprvaki Hrvati. V torek, 13. januarja, jih čaka še dvoboj z bronastimi z lanskega SP Grki, za konec skupinskega dela pa čez teden dni še tekma z Gruzijci, na kateri naj bi imeli največ možnosti za presenečenje.

Hrvaška je predlani na olimpijskem turnirju v Franciji osvojila drugo mesto. Foto: Guliverimage

Po prvem delu se bodo zadnjeuvrščene ekipe merile za razvrstitev od 13. do 16. mesta, preostalih 12 pa bo turnir nadaljevalo v skupinah E in F, iz teh bosta po dve najboljši šli v polfinale.

Prvenstvo se bo končalo 25. januarja.