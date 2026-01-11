Nedelja, 11. 1. 2026, 17.20
12 minut
Vaterpolo, Beograd, evropsko prvenstvo, 2. dan
Slovenci v Beogradu lovijo senzacijo proti Hrvaški
V Beogradu se je v soboto začelo evropsko prvenstvo v vaterpolu, na katerem nastopa tudi slovenska reprezentanca. Danes se bo ob 18. uri pomerila s favorizirano Hrvaško, nato pa se bo v skupini B pomerila še z Grčijo in Gruzijo. Danes sta v skupini D vknjižili prvo zmago Italija in Romunija.
Slovenija - Hrvaška / ob 18. uri
Slovenske vaterpoliste v skupini B najprej čakajo olimpijski podprvaki Hrvati. V torek, 13. januarja, jih čaka še dvoboj z bronastimi z lanskega SP Grki, za konec skupinskega dela pa čez teden dni še tekma z Gruzijci, na kateri naj bi imeli največ možnosti za presenečenje.
Hrvaška je predlani na olimpijskem turnirju v Franciji osvojila drugo mesto.
Po prvem delu se bodo zadnjeuvrščene ekipe merile za razvrstitev od 13. do 16. mesta, preostalih 12 pa bo turnir nadaljevalo v skupinah E in F, iz teh bosta po dve najboljši šli v polfinale.
Prvenstvo se bo končalo 25. januarja.
Skupina A:
- sobota, 10. januar:
Francija : Madžarska 7:15 (1:4, 4:6, 0:2, 2:3)
Malta : Črna gora 12:21 (5:6, 0:5, 4:5, 3:5)
- ponedeljek, 12. januar:
12.45 Malta - Francija
15.15 Madžarska - Črna gora
- sreda, 14. januar:
12.30 Malta - Madžarska
18.00 Francija - Črna gora
Skupina B:
- nedelja, 11. januar:
18.00 Slovenija - Hrvaška
20.30 Grčija - Gruzija
- torek, 13. januar:
12.45 Gruzija - Hrvaška
15.15 Slovenija - Grčija
- četrtek, 15. januar:
18.00 Slovenija - Gruzija
20.30 Grčija - Hrvaška
Skupina C:
- sobota, 10. januar:
Izrael : Španija 3:28 (0:9, 3:6, 0:6, 0:7)
Nizozemska : Srbija 16:18 (5:4, 3:2, 2:3, 3:4) - kazenski streli
- ponedeljek, 12. januar:
18.00 Nizozemska - Izrael
20.30 Španija - Srbija
- sreda, 14. januar:
15.15 Nizozemska - Španija
20.30 Izrael - Srbija
Skupina D:
- nedelja, 11. januar:
Turčija : Italija 8:19 (1:7, 2:4, 3:4, 2:4)
Romunija : Slovaška 16:8 (5:3, 4:2, 2:0, 5:3)
- torek, 13. januar:
18.00 Slovaška - Italija
20.30 Romunija - Turčija
- četrtek, 12. januar:
12.45 Turčija - Slovaška
15.15 Romunija- Italija