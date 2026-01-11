Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P.

Nedelja,
11. 1. 2026,
17.20

Vaterpolo, Beograd, evropsko prvenstvo, 2. dan

Slovenci v Beogradu lovijo senzacijo proti Hrvaški

R. P.

Zbor slovenske vaterpolo reprezentance | Slovenski vaterpolisti se bodo danes pomerili proti eni najboljših reprezentanc na svetu. | Foto Aleksander Sokler za ZVDS

Slovenski vaterpolisti se bodo danes pomerili proti eni najboljših reprezentanc na svetu.

Foto: Aleksander Sokler za ZVDS

V Beogradu se je v soboto začelo evropsko prvenstvo v vaterpolu, na katerem nastopa tudi slovenska reprezentanca. Danes se bo ob 18. uri pomerila s favorizirano Hrvaško, nato pa se bo v skupini B pomerila še z Grčijo in Gruzijo. Danes sta v skupini D vknjižili prvo zmago Italija in Romunija.

Vaterpolo žoga splošna
Sportal Branilci naslova zanesljivo začeli vaterpolsko EP

Slovenija - Hrvaška / ob 18. uri

Slovenske vaterpoliste v skupini B najprej čakajo olimpijski podprvaki Hrvati. V torek, 13. januarja, jih čaka še dvoboj z bronastimi z lanskega SP Grki, za konec skupinskega dela pa čez teden dni še tekma z Gruzijci, na kateri naj bi imeli največ možnosti za presenečenje.

Hrvaška je predlani na olimpijskem turnirju v Franciji osvojila drugo mesto. | Foto: Guliverimage Hrvaška je predlani na olimpijskem turnirju v Franciji osvojila drugo mesto. Foto: Guliverimage

Po prvem delu se bodo zadnjeuvrščene ekipe merile za razvrstitev od 13. do 16. mesta, preostalih 12 pa bo turnir nadaljevalo v skupinah E in F, iz teh bosta po dve najboljši šli v polfinale.

Prvenstvo se bo končalo 25. januarja.

Skupina A:

- sobota, 10. januar:
Francija : Madžarska                 7:15 (1:4, 4:6, 0:2, 2:3)
Malta : Črna gora                   12:21 (5:6, 0:5, 4:5, 3:5)

- ponedeljek, 12. januar:
12.45 Malta - Francija
15.15 Madžarska - Črna gora

- sreda, 14. januar:
12.30 Malta - Madžarska
18.00 Francija - Črna gora

Skupina B:

- nedelja, 11. januar:
18.00 Slovenija - Hrvaška
20.30 Grčija - Gruzija

- torek, 13. januar:
12.45 Gruzija - Hrvaška
15.15 Slovenija - Grčija

- četrtek, 15. januar:
18.00 Slovenija - Gruzija
20.30 Grčija - Hrvaška

Skupina C:

- sobota, 10. januar:
Izrael : Španija                   3:28 (0:9, 3:6, 0:6, 0:7)
Nizozemska : Srbija               16:18 (5:4, 3:2, 2:3, 3:4) - kazenski streli

- ponedeljek, 12. januar:
18.00 Nizozemska - Izrael
20.30 Španija - Srbija

- sreda, 14. januar:
15.15 Nizozemska - Španija
20.30 Izrael - Srbija

Skupina D:

- nedelja, 11. januar:
Turčija : Italija 8:19 (1:7, 2:4, 3:4, 2:4)
Romunija : Slovaška 16:8 (5:3, 4:2, 2:0, 5:3) 

- torek, 13. januar:
18.00 Slovaška - Italija
20.30 Romunija - Turčija

- četrtek, 12. januar:
12.45 Turčija - Slovaška
15.15 Romunija- Italija

 
