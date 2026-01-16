Štirje nasveti, kako lažje zaspati brez uspaval

Preden se odpravite k zdravniku po recept za uspavalne tablete, poskusite preprostejše in bolj naravne metode. Dajte priložnost vsaj dvema nasvetoma z našega seznama in zagotovo boste občutili razliko.

Utrudite se čez dan

Morda ste že od babice slišali, da tisti, ki slabo zaspi, čez dan ni bil dovolj aktiven. In v tem je kar nekaj resnice – več energije porabite čez dan, hitreje zaspite. Žal to ne velja vedno stoodstotno, zato se lahko zgodi, da tudi fizično aktiven človek zvečer nemočno leži v postelji in ne more zaspati. Kako se torej gibati, da boste lažje zaspali?

Zahtevnejše vadbe in aktivnosti načrtujte za jutro ali dopoldne. Večerni trening telo poživi in je nato težje preklopiti v sprostitveni način. Zato ne telovadite manj kot tri ure pred spanjem. Če pa se lahko gibate le zvečer, intenzivno vadbo zamenjajte za sprehode ali lažje oblike gibanja, kot sta joga ali raztezanje.

Prilagodite spalnico

Kaj vse bi lahko prilagodili v svoji spalnici za boljši spanec, bi bila lahko tema za ločeni članek. Tukaj pa so nekatere osnove:

Stabilna postelja z letvenim dnom in neuležana vzmetnica (dobro se lahko naspite tudi na cenejši, preprosti vzmetnici – pomembno je, da je v dobrem stanju in ohranja obliko). Prezračena spalnica in temperatura največ do 21 stopinj Celzija; za najboljši spanec strokovnjaki priporočajo okoli 18 stopinj Celzija. Delovne stvari, elektroniko in nered pospravite tako, da jih iz postelje ne vidite. Primerna posteljnina – morda ne morete zaspati, ker vam je prevroče in se potite; v tem primeru poskusite z zračno posteljnino iz lana, svile ali bambusa.

Foto: Favi.si

Poskusite prehranska dopolnila

Na trgu je veliko izdelkov, namenjenih boljšemu spancu, ki pogosto vsebujejo različna zelišča, kot sta kamilica in melisa. Lahko pa posežete tudi po eni od teh treh snovi:

Magnezij

Magnezij zdaj jemljejo skoraj vsi, kar ni nič čudnega. Pomaga v boju proti utrujenosti, izboljša stanje mišic, sklepov in kosti ter podpira kakovosten spanec. Poznamo tri vrste magnezija – jutranjega, dnevnega in večernega. Za lažje uspavanje je ključen večerni, tako imenovani magtein, ki pomirja živčni sistem in telo pripravi na spanje.

Gama-aminomaslena kislina

Gama-aminomaslena kislina se naravno pojavlja v človeškem telesu. Če jo zaužijete zvečer, pomiri delovanje nevronov in sprosti um. Dodatna prednost je, da med spanjem izboljšuje regeneracijo in spodbuja izločanje rastnega hormona. Če telovadite, vam tako ne pomaga le bolje spati, temveč tudi graditi mišice.

Glicin

Tudi glicin je naravno prisoten v telesu. Ta aminokislina skrbi za dobro stanje celic, tkiv in imunskega sistema. Pri uspavanju pomaga tako da, podobno kot GABA, pomirja delovanje nevronov. Tako lažje zaspite in spite bolj kakovostno.

Izboljšajte spalno higieno

Po eni od študij je dobra spalna higiena najučinkovitejši način za dolgoročno izboljšanje težav s spanjem. Seveda pri tistih, kjer vzrok ni fiziološki in ne zahteva zdravniške obravnave. Osnova spalne higiene je redna rutina, pri kateri vsak dan zaspite in se zbujate ob podobnih urah. Vključuje tudi zadostno telesno aktivnost čez dan, da bo vaše telo dovolj utrujeno. Pred spanjem se izogibajte težkim obrokom in zaslonom. Obremenjen prebavni sistem otežuje uspavanje, prav tako modra svetloba mobilnih telefonov in televizije, saj telesu preko vida sporoča, da mora ostati budno in pozorno.

Naročnik oglasnega sporočila je Favi.si