BBC Player v Sloveniji samo na NEO: kako brezplačno do vrhunskih britanskih serij in dokumentarcev

Telekom Slovenije je prvi (in za zdaj še edini) v Sloveniji svojim uporabnikom odprl vrata v svet ene najuglednejših televizijskih hiš. BBC Player je do 30. aprila brezplačno na voljo vsem naročnikom platforme NEO, kar jim omogoča zakonit dostop do stotin ur nagrajenih britanskih serij, dokumentarcev in zabavnih vsebin v domačem jeziku in brez dodatnih naročnin. Od 1. maja bo BBC Player vključen v naročniški paket NEO C brez dodatnega stroška.

Storitev na zahtevo BBC Player ponuja vrhunske igrane serije, nagrajene dokumentarce, klasične britanske adaptacije in priljubljene oddaje za otroke in družine, ki jih podpisuje BBC Studios, del britanske medijske hiše BBC.

Ponudba zajema vsaj 900 ur vsebin, med njimi tudi zelo iskane in visoko ocenjene serije, kot so Sherlock, Happy Valley, This Is Going To Hurt ter nova adaptacija romana Prevzetnost in pristranost.

BBC Player na NEO: brez prilagoditev in dodatnih nastavitev na vseh napravah

BBC Player je v celoti združen v platformo NEO, ki velja za eno tehnološko najbolj naprednih TV-izkušenj v Sloveniji, kar pomeni, da od uporabnikov ne zahteva nobenih prilagoditev ali dodatnih nastavitev. Omogoča ogled v živo ali na zahtevo, tako na zaslonu televizorja kot na telefonu, tablici ali računalniku. Ob tem so na voljo tudi vse funkcije platforme NEO, tudi zelo priljubljeni glasovni dostop in upravljanje v slovenščini ter preprosto in hitro iskanje vsebin.

BBC Player je popolnoma združen v platformo NEO, zato od uporabnikov ne zahteva nobenih prilagoditev ali dodatnih nastavitev. Foto: Telekom Slovenije

Vsebine britanske medijske hiše BBC slovijo po visoki novinarski in produkcijski kakovosti, preverjenih informacijah in poglobljenih dokumentarcih ter močni scenaristični in igralski tradiciji, zato so cenjene po vsem svetu, seveda tudi pri nas.

Prihaja pametno oglaševanje na kanalih BBC: partnerstvo prinaša več tudi gledalcem in oglaševalcem

Partnerstvo Telekoma Slovenije in BBC se že v naslednjih mesecih dodatno poglablja. V sodelovanju z družbo TSmedia, enim od nosilcev digitalnega oglaševanja v Sloveniji in pionirjem nekaterih najnaprednejših in najnovejših oblik digitalnega oglaševanja pri nas (in med drugim tudi izdajateljem medija, ki ga pravkar berete), je v pripravi nova storitev oglaševanja na kanalih BBC. Ta bo oglaševalcem omogočila, da s svojimi sporočili natančno in ciljano dosežejo najprimernejšo ciljno občinstvo.

Čeprav marsikateri gledalci povzdignejo obrvi med predvajanjem oglasov, nikakor ne gre spregledati, da so ravno ti eden od temeljev stabilnega financiranja kakovostnih vsebin, ki uporabnikom tako ostajajo dostopne po nižjih cenah ali so zanje celo brezplačne.