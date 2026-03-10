Xiaomi 17: veliko skupnega z najbližjim (in občutno dražjim) sorodnikom

Pametni telefon Xiaomi 17 velja za osnovni model v dvočlanski istoimenski družini, kjer domuje še fotografsko močno izklesan in nadgrajen Xiaomi 17 Ultra, a jima je veliko najboljših lastnosti skupnih. Priznati je treba, da si tudi kamere na osnovnem modelu Xiaomi 17 zaslužijo uvrstitev med premijske pametne telefone.

Tudi Xiaomi 17 stavi na fotografijo, a bolj za veliko širši krog uporabnikov in posledično za nižjo ceno kot ultra. Odlikuje ga optika s sopodpisom nemške fotografske hiše Leica, ki seveda ni enaka kot pri ultri, skupni pa sta jim trenutno najzmogljivejši mobilni procesor in akumulator z nadpovprečno zmogljivostjo. Kje se potem – poleg kamer na zadnji strani – razlikujeta Xiaomi 17 in Xiaomi 17 Ultra?

Enako kot njegov zmogljivejši sorodnik s pripono Ultra tudi pametni telefon Xiaomi 17 stavi na fotografijo, a bolj za veliko širši krog uporabnikov in posledično za nižjo ceno. Foto: Bojan Puhek

Manjše je lahko več

Tistim, ki je Xiaomi 17 Ultra prevelik, bo Xiaomi 17 veliko bližji izpolnitvi njihovih želja, kajti diagonala zaslona meri 16 centimetrov (6,3 palca). Zaslon z ločljivostjo 2656 × 1220 pik in gostoto 460 pik na palec obdajajo zelo tenki robovi, merijo le 1,18 milimetra.

Proti mehanskim poškodbam se bori steklo Xiaomi Shield Glass kot del celotne konstrukcije Xiaomi Guardian Structure, ki obljublja bistveno večjo odpornost proti padcem v primerjavi s predhodniki. Temu zagotovo pomaga tudi okvir iz visoko trdne aluminijeve zlitine 6M42.

Tistim, ki je Xiaomi 17 Ultra prevelik, bo Xiaomi 17 veliko bližji izpolnitvi njihovih želja, kajti diagonala zaslona meri 16 centimetrov (6,3 palca). Foto: Bojan Puhek

Velika svetilnost, a ne na celotnem zaslonu

Pametni telefon Xiaomi 17 lahko doseže vršno svetilnost do 3.500 nitov, a ne na celotni površini zaslona in le, kadar je omogočen samodejni nadzor svetlosti, ki bo zaznal zelo močno zunanjo svetlobo, kot je neposredna sončna svetloba, in temu primerno aktiviral način visoke svetilnosti HBM (High Brightness Mode).

Takrat bo najvišja svetilnost dosežena na približno eni četrtini površine zaslona, na popolnoma beli podlagi pa bo običajna največja svetilnost nižja. Preprosteje povedano, več kot dovolj za boljšo vidljivost na prostem in izboljšan prikaz vsebin HDR, ni pa kos dolgotrajni uporabi pri maksimalni svetlosti. Osveževanje slike je prilagodljivo in značilno za premijske telefone, natančneje od enkrat do 120-krat v sekundi, ponaša pa se tudi s certifikati TÜV Rheinland za zmanjšano modro svetlobo, odpravo utripanja in večjo prijaznost do cirkadianega ritma (približno 24-urni biološki cikel, ki uravnava številne telesne funkcije, predvsem spanje in budnost, pa tudi izločanje hormonov, telesno temperaturo, presnovo in kognitivno zmogljivost – neke vrste biološka ura).

Za fotografiranje oddaljenih motivov poskrbi Leicin 60-milimetrski telefoto objektiv s plavajočo zasnovo in solidno petkratno optično povečavo. Foto: Bojan Puhek

Široko odprta zaslonka sreča veliko tipalo

Filozofija optike v kamerah na zadnji strani je enaka kot pri ultri, a z manj zmogljivimi gradniki. Optične leče Leica Summilux (da, tudi tu Nemci niso bili daleč) imajo zaslonko f/1.67, katere velikost bo povsem ustrezno, razen pri res najzahtevnejših fotografih, poskrbela za zadovoljstvo pri fotografiranju nočnih in na druge načine manj osvetljenih motivov.

Za širok dinamični razpon in jasne podrobnosti tudi v prizorih z močnimi kontrasti bo poskrbelo veliko 1/1.31-palčno tipalo Light Fusion 950 z ločljivostjo 50 milijonov pik.

Filozofija optike v kamerah na zadnji strani je enaka kot pri ultri, a z manj zmogljivimi gradniki, še vedno pa z znanjem in izkušnjami nemške optične hiše Leica. Foto: Bojan Puhek

Ko se motiv oddalji, ga Leica pripelje bližje

Za fotografiranje oddaljenih motivov poskrbi Leicin 60-milimetrski telefoto objektiv s plavajočo zasnovo in solidno petkratno optično povečavo. Za veliko obdelave fotografij poskrbi že optika na telefonu, pomagajo pa ji različne funkcije umetne inteligence, kot so AI Beautify, AI Film in AI Image Expansion.

Na sprednji strani nas dočaka kamera za selfije, katere tipalo ima ločljivost 50 milijonov pik in pride prav za portrete in videoklice visoke ločljivosti.

Spodnja stran pametnega telefona Xiaomi 17 Foto: Bojan Puhek

Xiaomi 17 proti Ultri: dve presenetljivi prednosti osnovnega modela

Z oblikovnega vidika Xiaomi 17 nadaljuje minimalistično oblikovno smer s tako imenovanimi krivuljami Golden Arc, za katere so prepričani, da izboljšajo oprijem naprave v roki. Zadnja stran je izdelana iz mat stekla, kar daje elegantnejši videz in, morda še pomembneje, dokaj uspešno prikriva nevšečne prstne odtise. Enako kot pri ultri bo Xiaomi 17 v našem delu sveta dostopen v zeleni in črni barvi.

Zdaj pa k pomembni lastnosti, kjer Xiaomi 17 celo prehiteva svojega zmogljivejšega brata. Akumulator ima 6.330 miliamperskih ur (tudi tokrat skoraj za desetino manj kot pri kitajski izvedbi) in podpira stowattno hitro žično polnjenje. Obe lastnosti sta boljši kot pri ultri, pri brezžičnem polnjenju in deležu silicijevega karbida pa sta izenačena, saj oba podpirata 50-wattno hitro polnjenje in imata 16-odstotni delež silicijevega karbida v akumulatorju.

Z oblikovnega vidika Xiaomi 17 nadaljuje minimalistično oblikovno smer s tako imenovanimi krivuljami Golden Arc, za katere so prepričani, da izboljšajo oprijem naprave v roki. Foto: Bojan Puhek

Pametni telefon Xiaomi 17

Dimenzije: 151,1 × 71,8 × 8,1 milimetra

Masa: 191 g

Operacijski sistem: Android 16, Xiaomijev uporabniški vmesnik HyperOS

Procesor: trinanometrski osemjedrni Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (TSMC 3 nm), grafični koprocesor Adreno 840, hladilni sistem Xiaomi 3D IceLoop

Pomnilnik: 12 gigabajtov, LPDDR5X

Shrambni prostor: 512 gigabajtov, UFS 4.1

Zaslon: LTPO AMOLED, diagonala 16 centimetrov (6,3 palca), ločljivost 2656 × 1220 pik, gostota 464 pik na palec, vršna svetilnost do 3500 nitov na delu zaslona in ob določenih pogojih, osveževanje dinamično od enega do 120 hercev, več certifikatov TÜV Rheinland

Akumulator: nazivna zmogljivost 6.330 miliamperskih ur, hitro stowattno žično polnjenje HyperCharge, hitro brezžično 50-wattno polnjenje

Kamere zadaj: optika Leica Summilux, glavna kamera s tipalom z ločljivostjo 50 milijonov pik, aperturo zaslonke f/1.67 in optično stabilizacijo slike, telefoto plavajoča kamera s tipalom z ločljivostjo 50 milijonov pik, petkratno optično povečavo, desetcentimetrskim makro načinom in optično stabilizacijo slike, širokokotna kamera s tipalom z ločljivostjo 50 milijonov pik in vidnim poljem 102 stopinj, funkcije AI fotografije: AI Beautify, AI Film, AI Image Expansion

Kamera spredaj: ločljivost 50 milijonov pik

Biometrični senzor: ultrazvočni čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom

Zaščita: odpornost proti vodi in prahu po standardu IP68, aluminijasti okvir, zaščita zaslona Xiaomi Dragon Crystal Glass

Barvi: črna in zelena

Cena: 1.099 evrov (priporočena redna maloprodajna cena)

Vir podatkov: Xiaomi Slovenija

Zgornja stran pametnega telefona Xiaomi 17 Foto: Bojan Puhek

Enak najboljši procesor v družini, razlika v količini pomnilnika

Ujemanje med osnovnim modelom in modelom ultra je tudi v procesorju in grafičnem koprocesorju. Oba se ponašata s trenutno najzmogljivejšim mobilnim procesorjem Snapdragon 8 Elite Gen 5 iz Qualcommovih obratov, ki ga pri večjih obremenitvah ohlaja Xiaomijev sistem IceLoop, in grafičnim koprocesorjem Adreno 840.

Ujemanje je tudi pri shrambnem prostoru, 512 gigabajtov ga je, a je razlika pri količini pomnilnika: Xiaomi 17 Ultra ga ima 16 gigabajtov, Xiaomi 17 pa 12 gigabajtov.

Tako kot Xiaomi 17 Ultra se tudi osnovni model Xiaomi 17 ponaša s trenutno najzmogljivejšim mobilnim procesorjem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ki ga pri večjih obremenitvah ohlaja Xiaomijev sistem IceLoop. Foto: Bojan Puhek

Sklepna beseda

Če najprej vzamete v roko Xiaomi 17 Ultra in potem Xiaomi 17, bo skoraj zagotovo ostal pridih hrepenenja, zato ne narediti takšne napake. Tudi Xiaomi 17 ima optiko prve lige, ki jo prav tako sooblikuje Leica, in ima kar nekaj drugih zaželenih lastnosti, ki so enake kot pri ultri.

Pri zmogljivosti akumulatorja in hitrosti žičnega polnjenja ter manjši velikosti, ta je lahko zelo pomembna za vse, ki jim je nosljivost pomembno merilo, je Xiaomi 17 celo nad ultro. Če pa upoštevamo še razliko v ceni in dejstvo, da vsak ne potrebuje tako izstopajočih lastnosti kamere, kot jih ponuja Xiaomi 17 Ultra, je tudi Xiaomi 17 dostojen član premijskega razreda pametnih telefonov, ki mu nikakor ni treba biti v senci zelo specifičnega fotografskega titana Xiaomi 17 Ultra.