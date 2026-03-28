Avtorji:
P. P., STA

Sobota,
28. 3. 2026,
15.17

škoda vetrolom vreme

Sobota, 28. 3. 2026, 15.17

Premier Golob napovedal, da bodo imeli že prihodnji teden prvo oceno škode

sanacija škode po vertolomu | Predsednik vlade Robert Golob si je ogledal stanje po vremenski ujmi na Gorenjskem. | Foto STA

Predsednik vlade Robert Golob si je ogledal stanje po vremenski ujmi na Gorenjskem.

Foto: STA

Predsednik vlade Robert Golob si je danes ogledal stanje na terenu po obsežni vremenski ujmi na Gorenjskem. Obiskal je Žirovnico in Tržič, kjer se je v izjavi za javnost zahvalil vsem intervencijskim službam za hiter odziv. Ocene škode še ni, bo pa ta velika. Pri tem je Golob izpostavil tudi pomoč države.

"Najprej res iz srca hvala vsem znotraj sistema civilne zaščite, prostovoljnih in poklicnih gasilskih organizacij. Zahvala tudi lokalnim skupnostim z vsemi njihovimi službami za tako hiter odziv, predvsem pa, da se je poskrbelo najprej zato, da ni bilo nobene žrtve in telesnih poškodb. Naj tako ostane tudi tekom sanacije," je po ogledu posledic močnega vetra v Tržiču povedal Robert Golob.

Premier Robert Golob je izpostavil, da ljudje danes vedo, da je v težkih trenutkih pomoč na poti. | Foto: STA Premier Robert Golob je izpostavil, da ljudje danes vedo, da je v težkih trenutkih pomoč na poti. Foto: STA V Žirovnici in Tržiču si je ogledal tudi objekte, na katerih že teče sanacija. "Kapo dol vsem, ki so v teh dveh dneh pripomogli, da se je dosegla prevoznost, da lahko ljudje dostopajo do svojih domov in da so se javno zavedli, da niso sami. Komunikacija je v takih primerih ključna in ljudje danes vedo, da je pomoč na poti," je poudaril premier.

Golob: zelo verjetno bo izplačana državna pomoč

Prepričal se je tudi, da je opreme dovolj in da zelo prav pride tudi tista oprema, ki je bila kupljena po katastrofalnih poplavah. "Najpomembneje je, da se poskrbi za to, da so ljudje, tudi tisti, ki izvajajo sanacijo, na varnem," je dejal.

Izpostavil je, da bo škoda obsežna. "Kot vedno do zdaj pri katastrofalnih ujmah lahko tudi tokrat povem, da ne ljudje ne občine ne bodo ostali sami. Ko se bo predvidoma v prihodnjem tednu naredila prva ocena škode, bomo lahko tudi kot država priskočili na pomoč, zato da pokrijemo ne le stroške intervencije, ampak da tudi pomagamo pri sanaciji škode," je navedel. Glede na poškodovano število objektov je, kot je dejal, velika verjetnost za izpolnitev zakonskih pogojev za sprožitev pomoči.

Šestan opozoril pred pomanjkanjem mojstrov

Poveljnika Civilne zaščite RS Srečka Šestana skrbi, kako bo potekala sanacija, saj se v takih primerih pogosto pojavijo težave s pomanjkanjem materialov in mojstrov. Zato je ključno, da gasilci v teh dneh pomagajo pri začasnem pokrivanju poškodovanih streh, da se ne bo delala nadaljnja škoda.

Šestan se je zahvalil vsem, ki že tretji dan pomagajo v intervencijah in pri sanaciji. Zahvalil se je tudi tistim, ki so prišli pomagat od drugod. "Reakcijo ocenjujem kot zelo dobro," je izpostavil in napovedal nadaljnjo pomoč tudi v nedeljo in ponedeljek, če bo še potrebna.

Župan: poškodovanih je skoraj sto objektov

Tržiški župan Peter Miklič je povedal, da so imeli pri njih od četrtka dopoldne več kot 250 intervencij in da je poškodovanih skoraj sto objektov. "Težka je bila borba tudi za prevoznost cest, za ohranjanje infrastrukture, tudi za samo elektriko in tukaj lahko samo izrečem veliko zahvalo vsem prostovoljnim gasilskim društvom in interventnim ekipam," je izpostavil.

Prepričan je, da so največjo krizo sedaj prebrodili, sanacija pa bo trajala še nekaj časa. Začelo se bo tudi ocenjevanje škode, ki bo po njegovi oceni velika, tudi v zaledju. "V teh dveh dnevih, ko je pihalo, je bilo smrtno nevarno vstopati v gozdove, zato še ne vemo točno, kakšna je škoda zaradi vetroloma, verjetno pa bo, tako kot pri vseh takšnih dogodkih, milijonska," je dejal Miklič.

Šestan je povedal, da bo v prihodnosti verjetno treba narediti novo oceno ogroženosti zaradi karavanškega fena in izdelati regijski ali celo državi načrt. "Če je vetrolom nekaj, kar za te kraje očitno postaja nekaj običajnega, potem moramo imeti pripravljene ustrezne načrte," se je strinjal tudi premier, ki je opozoril, da bo vremenskih ujm vse več in se je treba nanje vnaprej pripraviti.

