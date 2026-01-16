Velika prevara bratov Trump?

Podjetje Trump Mobile, ki sta ga ustanovila Eric Trump in Donald Trump mlajši, sinova predsednika ZDA Donalda Trumpa, skoraj 600 tisoč zainteresiranim kupcem po več mesecih zagotovil, da prihaja, še vedno ni dostavilo obljubljenega zlatega pametnega telefona znamke Trump. Več demokratskih senatorjev od FTC, ameriške zvezne komisije za trgovino, zdaj zahteva ukrepanje.

Sinova predsednika ZDA sta pametni telefon Trump T1 predstavila junija lani. Šlo naj bi za vrhunski pametni telefon zlate barve, podoben iPhonu 16 Pro in v enem od kasnejših promocijskih materialov tudi Samsungu Galaxy S25 Ultra.

Pametni telefon Trump T1 naj bi bil v celoti izdelan v Združenih državah Amerike, so obljubili. Ta trditev je zelo hitro in predvsem potihoma izginila s spletne strani Trump Mobile, čeprav v podjetju še vedno trdijo, da bo proizvodnja pametnega telefona potekala v ZDA, je poročala ameriška televizija NBC News.

Na spletni strani Trump Mobile ni več izrecno zapisano, da bo pametni telefon T1 izdelan v Združenih državah Amerike. Navedeno je le, da bo "oživel v ZDA" in da "bodo v ozadju vsake naprave ameriške roke". Foto: Posnetek zaslona

Za več kot 50 milijonov evrov vplačanih rezervacij

Napravo je po poročanju ameriških medijev do zdaj prednaročilo okrog 590 tisoč zainteresiranih kupcev. Cena rezervacije oziroma pravice za nakup pametnega telefona T1 je znašala in še vedno znaša sto dolarjev (okrog 86 evrov), kar pomeni, da je družba Trump Mobile samo s tem ustvarila skoraj 60 milijonov dolarjev (51,67 milijona evrov) prihodka.

Toda avgusta, ko se je iztekel obljubljeni rok za dostavo, pametnega telefona v roke ni dobil nihče. Takrat so v podjetju Trump Mobile obljubili, da Trump T1 prihaja oktobra. Ko ga ni bilo še niti novembra, so za preložitev izida v družbi okrivili prekinitev delovanja vlade ZDA, ki je trajala od 1. oktobra do 12. novembra 2025.

Brata Trump, Eric Trump in Donald Trump mlajši, sta podjetje Trump Mobile ustanovila 16. junija 2025. Podjetje nosi licenco organizacije Trump. Foto: Reuters

Izid so takrat preložili na konec novembra, nato znova na december. Zdaj se je januar 2026 prevesil že v drugo polovico, pametnega telefona Trump T1 pa še ni na spregled.

Neuradno je naslednji predvideni termin izida prvo četrtletje 2026. Na uradni spletni strani podjetja Trump Mobile v opisu pametnega telefona Trump T1 piše, da izide kasneje v tem letu, a gre za zapis, ki je nespremenjen že od lani.

V pozivu k prednaročilu pametnega telefona Trump T1 ni več ne napisa Narejeno v ZDA (Made in the USA) ne nobene omembe okvirnega termina izida. Foto: Posnetek zaslona

Demokrati zahtevajo ukrepanje

Na družbenih omrežjih je več posameznikov, ki so prednaročili pametni telefon znamke Trump oziroma plačali rezervacijo zanj, v zadnjih mesecih tarnalo, da ne morejo vzpostaviti stika s službo za pomoč strankam v podjetju Trump Mobile in da ne dobijo nobenih odgovorov, kakšno je stanje njihovega prednaročila oziroma rezervacije.

Skupina demokratskih senatorjev in senatork ter kongresnikov in kongresnic na čelu s prvopodpisano senatorko Elizabeth Warren je na ameriško zvezno komisijo za trgovino (FTC) v četrtek zato naslovila pismo (vir), v katerem agencijo poziva k ukrepanju.

Podpisniki pisma, naslovljenega na ameriško zvezno komisijo za trgovino (FTC), med drugim opozarjajo, da bo "odziv FTC na kakršnekoli kršitve zakonodaje o varstvu potrošnikov podjetja Trump Mobile predstavljal ključen preizkus neodvisnosti FTC in njene zavezanosti poslanstvu zaščite javnosti pred zavajajočimi ali nepoštenimi poslovnimi praksami". Na fotografiji prvopodpisana senatorka ZDA Elizabeth Warren iz vrst demokratske stranke. Foto: Reuters

FTC med drugim pozivajo, naj preveri, ali podjetje Trump Mobile krši ameriške zakone o varstvu potrošnikov – tudi z vidika morebitnega navzkrižja interesov, saj ima podjetje zelo očitne povezave s predsednikom ZDA. Zanima jih tudi, ali je FTC že preiskoval obljube podjetja Trump Mobile in ali jih sploh namerava.

Po navedbah več ameriških medijev je malo verjetno, da bo zahteva demokratov po preiskavi delovanja podjetja Trump Mobile obrodila sadove. Donald Trump je že zelo hitro po vrnitvi v Belo hišo januarja lani razglasil, da neodvisne agencije, kot je FTC, ne bodo več dolgo delovale neodvisno in z neupoštevanjem stališč ter interesov Bele hiše, novi komisar FTC Andrew Ferguson pa se je z njim strinjal.