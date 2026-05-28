Radijska in televizijska voditeljica Melani Mekicar je sporočila, da je zaročena. Veselo novico je delila s svojimi sledilci na družbenem omrežju Instagram, ob tem pa zapisala, da "je bil to najlažji 'da' v njenem življenju".

Kot je pojasnila, jo je partner Marko Subotić zaročil pred dvema tednoma, takrat pa je "jokala kot dojenček". "Poročila se bom s svojim najboljšim prijateljem," je še zapisala 26-letnica.

Melani Mekicar poznamo kot radijsko in televizijsko voditeljico. Trenutno je napovedovalka na Radiu Center, pred tem je bila nekaj časa na Radiu Antena, v vlogi televizijske voditeljice pa smo jo lahko spremljali v oddaji V petek zvečer. Je tudi nova voditeljica šova Slovenija ima talent. To oddajo pozna zelo dobro, pred 13 leti je v njej namreč sodelovala kot tekmovalka.

Preizkusila pa se je tudi kot igralka, zaigrala je v priljubljenih televizijskih serijah Skrito v raju in Življenja Tomaža Kajzerja.

