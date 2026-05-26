Rubio: ZDA še vedno pripravljene posredovati med Rusijo in Ukrajino

Washington je še vedno pripravljen posredovati v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino, je danes po telefonskem pogovoru z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Pogajanja so sicer zastala, obe strani pa še naprej izvajata medsebojne napade, ki jih je Rusija v zadnjih dneh okrepila.

"Vsakič, ko vidimo te obsežne napade z ene ali druge strani, se spomnimo, zakaj je to grozna vojna, ki traja že dlje kot druga svetovna vojna, in zakaj se mora končati," je Rubio dejal v izjavah za medije med uradnim obiskom v Indiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"ZDA so pripravljene storiti vse, kar je v naši moči, da bi pripomogle k končanju te vojne, in upajmo, da se bo ponudila priložnost za to," je dodal.

Izjava sledi njegovemu ponedeljkovemu pogovoru z Lavrovom, pa tudi okrepljenim ruskim napadom in opozorilom Moskve, da namerava izvajati nove napade na Kijev, vključno s "sistematičnimi napadi" na "centre odločanja".

Nov val napadov na Ukrajino

Ruske sile so pred tem konec tedna izvedle nov val napadov na Ukrajino, tudi s hipersonično raketo orešnik, potem ko je v ukrajinskem napadu na šolsko poslopje v okupirani regiji Lugansk v petek umrlo 21 ljudi. Ruski predsednik Vladimir Putin je vojski odredil, naj se odločno odzove.

Moskva je ob tem pozvala k umiku tujih diplomatov iz Kijeva, kar je v pogovoru z ameriškim državnim sekretarjem poudaril tudi Lavrov.

Rubio je potrdil, da je Rusija poziv k umiku osebja izdala vsem veleposlaništvom v Kijevu, ne le ameriškemu. Opozorilo, ki ni prvo tovrstno, so sicer na veleposlaništvih zahodnih držav po navedbah AFP večinoma prezrli, češ da gre za prazne grožnje.

Kljub ameriški pobudi za posredovanje v konfliktu se zdi, da vojna med Rusijo in Ukrajino ni nič bližje koncu. Pogajanja so v zadnjih mesecih zastala, Washington pa je svojo pozornost usmeril zlasti na Bližnji vzhod, kjer še naprej vodi vojno proti Iranu.