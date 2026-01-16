Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Taja Kaja Cekuta

Petek,
16. 1. 2026,
4.00

7 ur, 2 minuti

Petek, 16. 1. 2026, 4.00

7 ur, 2 minuti

Brez tega si ne boste več predstavljali jutra in večera

Taja Kaja Cekuta

moda | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Kopalni plašč je nepogrešljiv kos domače garderobe, ki poskrbi, da so jutra in večeri še prijetnejši, še posebej v hladnejših mesecih, ko toplina, mehkoba in občutek udobja resnično pridejo do izraza. To je tisti kos, v katerega se zavijemo ob prvi jutranji kavi ali po dolgem dnevu, ko si želimo le še miru in sprostitve. Ker pa kopalni plašč ni več zgolj funkcionalen, temveč tudi estetski dodatek domačemu ritualu, vam v nadaljevanju tega članka razkrivamo, kakšen kopalni plašč izbrati.

Bel kopalni plašč

Bel kopalni plašč je brezčasna klasika, ki v dom vnese občutek hotelskega razkošja in čistosti. Deluje sveže, elegantno in vedno urejeno, zato je odlična izbira za vse, ki prisegajo na minimalizem in preprosto estetiko. Poleg tega se lepo poda v vsako kopalnico ali spalnico ter nikoli ne gre iz mode.

Fotogalerija
1
 / 4

Kopalni plašč s črtami

Če si želite nekoliko več dinamike, a še vedno ostati zvesti klasičnemu videzu, so kopalni plašči s črtami popolna izbira. Črte dodajo igriv, a hkrati urejen videz, ki deluje sveže in modno. Odlični so za tiste, ki imajo radi detajle, vendar ne želijo pretiranih vzorcev. 

Fotogalerija
1
 / 4

Kopalni plašči v nevtralnih barvah

Bež, sivi, peščeni ali toplo rjavi kopalni plašči so idealni za vse, ki si želijo umirjenega in elegantnega videza. Delujejo zelo minimalistično, zato se zlahka vključijo v vsak prostor.

Fotogalerija
1
 / 5

Kopalni plašči z različnimi vzorci

Za vse, ki radi izražate svojo osebnost tudi doma, so kopalni plašči z vzorci odlična možnost. Nežni cvetlični motivi, geometrijski vzorci ali bolj igrivi potiski dodajo karakter in poskrbijo, da je tudi domača garderoba nekaj posebnega.

Fotogalerija
1
 / 5

