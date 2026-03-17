Torek,
17. 3. 2026,
14.36

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Praktične delavnice za ženske v BAUHAUSU

Nives Orešnik in Urška Ahac zavihali rokave na Women’s Nights v Ljubljani

bauhaus ljubljana rudnik | Foto Liam Toni Šironjič

Foto: Liam Toni Šironjič

Zadnja postaja tokratnega sklopa praktičnih delavnic za ženske, ki jih je po vsej Sloveniji organiziral BAUHAUS, je potekala v BAUHAUSU Ljubljana Rudnik, kjer je udeleženke združevala želja, da se lotijo opravil, ki so bila nekoč bolj kot ne v domeni mojstrov. Tokrat so vlogo mojstric prevzele same. Večer je združil praktično učenje, radovednost in dobro voljo, udeleženke pa so imele priložnost spoznati nova znanja, ki jih bodo zdaj lahko uporabile tudi pri svojih domačih projektih.

 

Na delavnici tokrat Nives Orešnik in Urška Ahac

Foto: Liam Toni Šironjič

Dogodku sta se tokrat pridružili vplivnici Nives Orešnik in Urška Ahac, ki sta tako kot druge udeleženke prišli po nova znanja.

Nives Orešnik, osebna trenerka in zagovornica aktivnega življenjskega sloga, se je odločila za delavnico uporabe različnega orodja. Zanimalo jo je predvsem, kako pravilno uporabljati osnovno orodje, ki ga potrebujemo pri manjših domačih popravilih in projektih.

Urška Ahac, nekdanja vrhunska smučarka in danes strastna tekačica, pa se je pridružila delavnici elektrovezave. Tam so udeleženke spoznale osnove vezave stikala in vtičnice ter pravilno montažo luči – znanja, ki lahko pridejo doma še kako prav.

Njuni vtisi so pokazali, da takšne delavnice niso namenjene le učenju, temveč tudi pridobivanju samozavesti pri projektih, ki se jih marsikdo doma sicer ne bi lotil sam.

Foto: Liam Toni Šironjič

Elektrovezava: na kaj moramo biti posebej pozorni?

Delavnica elektrovezave je bila ena tistih, ki je pritegnila veliko zanimanja. Elektrika je namreč področje, ki se ga mnogi doma lotijo z zadržkom. Ne le zato, ker so lahko taka domača opravila nevarna, pač pa tudi zato, ker ne poznajo osnovnih pravil delovanja elektrike.

Na delavnici so strokovnjaki pokazali, kako pravilno povezati stikalo ali vtičnico ter na kaj moramo biti pri tem pozorni. Najpomembnejše pravilo je vedno varnost: pred vsakim posegom je treba izklopiti elektriko in preveriti, ali v napeljavi res ni napetosti.

Udeleženke so spoznale tudi, kako pravilno pripraviti kable, kako jih povezati in kako preveriti, ali je vse nameščeno tako, kot mora biti. Prav takšna osnovna znanja lahko pri manjših domačih projektih prihranijo veliko časa in skrbi, še posebej če lahko kakšno manjše opravilo, kot je menjava vtičnice ali stikala, naredimo kar sami.

Orodje: samozavest se začne z osnovami

Delavnica uporabe orodja je pokazala, da je največja ovira pri domačih projektih pogosto prav začetni strah pred nepoznavanjem specifik posameznih domačih orodij.

Na delavnici so udeleženke spoznale osnovne vrste orodja, pravilno uporabo vrtalnika in vijačnika ter različne nastavke, ki omogočajo delo z različnimi materiali. Strokovnjaki so pokazali tudi, kako izbrati pravo orodje za posamezen projekt in kako se izogniti najpogostejšim začetniškim napakam.

Ko enkrat razumemo osnovna pravila, se marsikateri projekt zdi precej manj zapleten. Kar naenkrat ideja o izdelavi ptičje krmilnice ni več tako nepredstavljiva.  

Več o dogodku si lahko preberete tukaj. 

Šest delavnic in tombola: večer znanja in zabave

Program dogodka je tudi v Ljubljani na Rudniku sicer ponudil šest različnih delavnic, na katerih so udeleženke lahko spoznale praktične osnove domačih projektov. Na voljo so bile delavnice polaganja ploščic, polaganja laminata, beljenja, elektrovezave, uporabe različnega orodja ter vrtnarska delavnica.

Vsaka udeleženka se je posvetila eni izbrani tematiki, kjer je pod vodstvom strokovnjakov najprej spoznala ključne postopke, nato pa znanje tudi preizkusila v praksi. Strokovnjaki so odgovarjali na vprašanja in razbijali pogoste dvome, ki se pojavijo pri domačih projektih.

Večer pa ni minil le v znamenju učenja. Med odmori je bilo poskrbljeno tudi za druženje in zabavo. Tudi tokrat je potekala nagradna tombola. Izžrebali so pet srečnih udeleženk, ki so se nato pomerile v hitrostnem čiščenju oken. Najspretnejša je domov odnesla glavno nagrado podjetja Kärcher, čistilno napravo, preostale štiri pa so prejele praktične nagrade.

Že načrtujejo nove delavnice za ženske?

Po besedah organizatorjev je zanimanje za letošnje delavnice za ženske Women’s Nights preseglo pričakovanja. Vsa razpisana mesta na vseh lokacijah so bila zapolnjena že v rekordnem dnevu in pol.

To kaže, da je med ženskami vse več zanimanja za praktična znanja in samostojno izvedbo domačih projektov. Delavnice ponujajo priložnost, da udeleženke vprašajo, preizkusijo in se naučijo nekaj novega v sproščenem okolju.

Foto: Liam Toni Šironjič

V BAUHAUSU pravijo, da bodo o novih dogodkih in prihodnjih delavnicah obveščali na svojih družbenih omrežjih in na njihovi spletni strani, glede na odziv tokratnega projekta pa je jasno, da zanimanja za takšne večere ne manjka.

Več o dogodku si lahko preberete tukaj. 

