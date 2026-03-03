Po uspešnem večeru v Mariboru se je karavana BAUHAUS Women's Nights preselila na Obalo. Tokrat smo dogajanje spremljali v koprskem BAUHAUSU, kjer se je trgovina za nekaj ur preobrazila v prostor praktičnega znanja, druženja in nove samozavesti. Med številnimi udeleženkami smo srečali tudi Taro Zupančič in Laro Jerino, ki sta se dogodku pridružili kot aktivni udeleženki. Tudi tokrat je bilo jasno: Women's Nights niso le družabni večer, temveč prostor, kjer se teorija hitro spremeni v prakso.

Tara Zupančič in Lara Jerina: med laminatom in orhidejami

Med številnimi udeleženkami smo v koprskem BAUHAUSU srečali tudi Taro Zupančič in Laro Jerino, ustvarjalko profila Larin svet. Vsaka si je izbrala delavnico, ki jo je nagovorila iz povsem osebnih razlogov.

Tara se je tokrat preizkusila v polaganju laminata. "Tega še nikoli nisem počela," je povedala, zato jo je zanimalo predvsem, kako zahteven je postopek v resnici. Vzdušje jo je pozitivno presenetilo, predvsem številčnost udeleženk in interes žensk za taka znanja. V življenju je dobro znati več stvari, je poudarila in dodala, da so prav takšne delavnice priložnost, da osvojimo tudi tiste veščine, ki nam jih morda prej nihče ni podrobno prikazal.

Lara pa se je odločila za delavnico vrt, saj si je želela razširiti znanje na področju, ki ji je – kot je priznala – še precej neznano. "Danes sem se naučila ogromno novih stvari – kako presajati orhideje, kako saditi in kako pravilno obrezovati," nam je povedala po koncu. Prav praktični prikaz ji je dal občutek, da bo znanje lahko uporabila tudi doma. Delavnico brez zadržkov priporoča tudi drugim.

Women's Nights s svojimi delavnicami za ženske nagovarjajo širok krog pripadnic nežnejšega spola, saj gre za predajo znanja, ki danes ni več rezervirano za "nekoga drugega", temveč postaja del vsakdanje samozavesti vsakega posameznika.

Ko je praksa v prvem načrtu

Tudi v Kopru je večer potekal v znamenju šestih tematskih delavnic, ki so pokrivale širok spekter domačih projektov – poleg že omenjenih vrtnarskih opravil in polaganja laminata še polaganje ploščic, beljenje, elektroosnove in uporaba različnega orodja. Vsaka udeleženka se je posvetila eni izbrani tematiki, kjer je pod vodstvom strokovnjakov najprej spoznala ključne postopke, nato pa znanje tudi praktično preizkusila.

Posebnost delavnic za ženske, ki jih BAUHAUS organizira po Sloveniji, ostaja prav preplet razlage in prakse. Strokovnjaki so odgovarjali na konkretna vprašanja, razbijali mite in opozarjali na napake, ki jih najpogosteje naredimo pri domačih projektih. Teorija se je hitro preselila v roke udeleženk in prav takrat je dobila pravo vrednost.

Večer pa ni minil le v znamenju učenja. Med odmori je bilo poskrbljeno za pogostitev, ki je omogočila sproščeno druženje in izmenjavo izkušenj. Dogajanje je dodatno popestrila nagradna tombola, tokrat v nekoliko drugačni obliki. Pet izžrebank se je pomerilo v kvizu znanja s področij, za katera BAUHAUS zagotavlja opremo. Najuspešnejša je domov odnesla čistilno napravo, a tudi druge niso ostale praznih rok.

Zakaj je vrt postal nova strast?

Če je bilo na eni strani veliko zanimanja za notranje prenove, je delavnica o vrtnarskih opravilih pokazala, kako močno se krepi tudi želja po znanju s področja rastlin in domače pridelave. Udeleženke so se poglabljale v vzgojo in presajanje orhidej, spoznavale osnove vzgoje sadik in trike za pravilno obrezovanje.

Prav orhideje so pogosto tiste rastline, ki marsikoga spravijo v zadrego. Preveč vode, napačen substrat ali nepravilna svetloba na žalost lahko povzročijo, da cvetovi prehitro odpadejo. Na delavnici so strokovnjaki pojasnili, kako prepoznati potrebe rastline, kdaj jo presaditi in kako poskrbeti, da bo ponovno zacvetela. Veliko zanimanja je bilo tudi za vzgojo lastnih sadik, vse od prvih korakov setve do pravilnega presajanja.

Obrezovanje drevja pa je tema, ki se je marsikdo loteva z zadržkom. Kje rezati? Koliko odrezati? Kdaj je pravi čas? Prav takšna konkretna vprašanja so dobila jasne odgovore, udeleženke pa so si zapisovale nasvete, ki jim bodo prišli prav že v prihajajoči sezoni.

Vrt tako ni več le hobi, temveč postaja način razmišljanja, ki temelji na želji, da nekaj vzgojimo sami, razumemo procese in se z naravo povežemo tudi v domačem okolju.

Instagram generacija, ki spodbuja DIY-trend

Če danes na družbenih omrežjih vtipkamo ključnik DIY ali domači projekt, nas zasujejo posnetki prenov, barvanja sten, polaganja tal in urejanja vrtov. Instagram, Pinterest in TikTok so polni navdiha, hitrih rešitev in estetsko dovršenih "pred in po" trenutkov. A med gledanjem in dejanskim izvajanjem je velika razlika.

Prav to smo lahko začutili tudi v Kopru. Veliko udeleženk je priznalo, da ideje pogosto dobijo na spletu, a jim zmanjka samozavesti in praktičnega znanja za prvi korak. Video traja 30 sekund, projekt doma pa nekaj ur in takrat pridejo na vrsto vprašanja, na katera internet ne odgovori vedno dovolj jasno.

Delavnice Women's Nights v BAUHAUSU zapolnjujejo prav to vrzel. Navdih, ki ga dobimo na zaslonu, je na delavnicah dobil še preverjeno razlago strokovnjakov in predvsem možnost, da stvar preizkusimo v varnem okolju. Ko enkrat sam položiš laminatno desko ali pravilno presadiš orhidejo, je razlika med "videla sem" in "znam" ogromna.

Morda je prav to razlog, da zanimanje za takšne dogodke narašča. Sodobna generacija želi znanje, ne le lepih fotografij, temveč razumevanje procesa. Ko se spletni navdih sreča s praktično izkušnjo, pa nastane kombinacija, ki gradi samozavest.